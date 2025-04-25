女老師拒絕愛慕者追求 竟被高雄藍營重量級民代直闖校長室施壓

安姓男子送茅台酒追求女老師不成，竟找來藍營重量級民代闖校長室施壓。（情境照）

2025/04/25 11:17

〔記者黃佳琳／高雄報導〕安姓男子有意追求在某校任職的女老師，但女老師一再拒絕騷擾，還把他的電話封鎖，安男找不到女老師，竟在高雄藍營某地方重量級民代的陪同下，直闖校長室施壓，叫女老師出來見面，女老師不堪其擾報警，法官依違反跟騷法判安男徒刑2月，得易科罰金。

判決指出，安姓男子和女老師都是高雄市某泛藍社團的成員，兩人在社團相識多年後，安男有意追求女老師，除了送茅台酒當禮物外，還會跑去女老師的母親家獻殷勤，但女老師對安男實在沒有意思，一再拒絕他的追求，但安男不死心，竟找來高雄藍營某地方重量級民代，在該民代陪同下直闖校長室，要求校長叫女老師出來和他見面。

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女老師被迫與安男會面後，再次表達拒絕安男追求，但安男還是死纏爛打，又寫紙條給女老師告白，紙條上寫著「我愛妳」、「愛妳的老公」、「我只想與妳做今生夫妻直到一人老去為止」、「寶寶夫人我愛妳、我陪妳、我很想幹妳（Fuck you！）」，再把紙條放到女老師家裡的信箱。

女老師無奈報警，高雄地方法院審理時，安男否認騷擾女老師，辯稱女老師當初有答應要幫他賣茅台酒，但一直沒賣出去又霸著不還，才會請民代陪同去學校處理此事，且他和女老師是「無話不談」的好友，可能雙方說話沒有界限，造成女老師誤會；但法官審理相關事證，認定安男確有多次不當騷擾女老師的舉動，因此依違反跟騷法判安男徒刑2月，得易科罰金。

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