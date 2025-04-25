收受禮品幫零售量販店清運事業廢棄物 桃市清潔隊2人被判刑

桃園市政府環境清潔稽查大隊負責幫民眾清運垃圾。示意圖，與新聞無關。（資料照）

2025/04/25 11:20

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市彭姓、詹姓男子曾被桃園市政府環境清潔稽查大隊雇用為平鎮區中隊晚班駕駛、隨車清潔隊員，卻於2022年2月間，3度為平鎮區一處零售量販店清運事業廢棄物，為業者省下1萬700餘元費用，桃園地方法院依2人犯主管事務圖利罪，分別判處2人有期徒刑1年6月，褫奪公權1年，緩刑2年。

彭男與詹男當時都受市府環境清潔稽查大隊雇用，分別擔任晚班駕駛員、隨車清潔隊員，桃園地檢署起訴書指出，他們明知平鎮區該零售量販店，為廢棄物清理法規定屬於產生事業廢棄物的場所，須自行委託公、民營清除處理機構清運，而不得由環境清潔稽查大隊清運，卻仍3度幫業者清運事業廢棄物，業者因此省下1萬700餘元清運事業廢棄物的費用。

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至於彭男、詹男雖收受水果、飲料、禮盒等，不正利益約為1萬7000餘元，檢方依貪污治罪條例起訴他們時指出，他們收受的不正利益為5萬元以下，難認對社會秩序與公務員廉能的法益有重大戕害，與一心利用職務斂聚財物的貪污態樣有別，應認犯罪情節尚屬輕微，請求法官減輕其刑。

桃院因彭男、詹男共同犯對於主管事務圖利罪，分別判處2人有期徒刑1年6月，褫奪公權1年，緩刑2年，法官認為，彭男、詹男未獲利，足認犯罪情節輕微，已依法規減輕其刑。

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