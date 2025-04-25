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    差一點點！誤信「名師」帶投資美股 熟女差點積蓄全ALL IN

    彰化市熟女誤信網路投資名師要投資美股，所幸在辦理約定帳戶時被行員發現有異，通知員警前來勸阻。（民眾提供）

    彰化市熟女誤信網路投資名師要投資美股，所幸在辦理約定帳戶時被行員發現有異，通知員警前來勸阻。（民眾提供）

    2025/04/25 11:03

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕又來了！彰化市50歲吳姓熟女誤信網路「財經學院」的名師帶領投資美股，看好高獲利，正準備把積蓄全部賭上了，還好在銀行辦理約定帳戶時，被行員發現不對勁，火速通報員警到場，讓吳女從投資美夢驚醒，直呼「差一點點錢就要沒了！」

    彰化警分局民生路派出所接獲銀行通報，有熟女來辦理約定帳戶，一問才得知是為了投資美股，原來是在網路上加入投資社群，在自稱是財經學院的名師帶領下，準備要大賺一筆。警員徐友祥、龔培鈞及杜宸惟趕往現場，馬上說明這是網路詐騙集團的SOP，標準作業模式就是打著「高報酬」、「穩賺不賠」等話術來誘騙民眾。

    警方指出，吳女原本是要跟著網路名師來投資，希望能夠讓後半輩子生活無虞，結果一聽到員警的拆解詐騙手法，整個人才恍然大悟，仔細想想「天底下豈有穩賺不賠的投資」，當場如夢初醒，感謝員警一棒敲醒發財夢，保住所有的積蓄。

    警方強調，詐騙無所不在，尤其「假投資、真詐騙」更讓人真假難分，呼籲民眾切勿輕信網路上的高獲利投資資訊，如接獲可疑電話或訊息，請立即撥打 165反詐騙專線查證。

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