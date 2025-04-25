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    首頁　>　社會

    中警夜間巡邏 當場見SPOTR「酷車」撞分隔島

    撞上分隔島的白色轎車，車身貼有「SPOTR（運動競速）」等貼紙，車框則是金屬紅，堪稱是「酷車」。（記者張瑞楨翻攝）

    撞上分隔島的白色轎車，車身貼有「SPOTR（運動競速）」等貼紙，車框則是金屬紅，堪稱是「酷車」。（記者張瑞楨翻攝）

    2025/04/25 11:07

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局第五分局文昌派出所警員於昨天深夜騎機車巡邏時，竟在崇德路與瀋陽路口時，目睹一輛貼有「SPOTR、RACING（運動競速）」的白色「酷車」，突然偏移車道，直接撞上路中央的分隔島，整輛車的車頭嚴重損毀，陳姓駕駛輕傷，不排除陳男因故分心而肇事，陳男酒測值為0，詳細肇事原因由鑑定單位分析研判。

    這輛受損嚴重的白色轎車相當酷炫，車框是充滿金屬風格的紅色，車身貼著「SPOTR、RACING（運動競速）」等貼紙，文昌所員警李隆明、張竣翔，昨天（24日）深夜10時許，巡邏行經崇德路與瀋陽路口時，當場見這輛轎車撞上崇德路中央分隔島，立即通報119派員救護，並疏導往來車輛避讓，以防事故擴大。

    警方調查，55歲的陳男駕駛這輛酷車，沿崇德路往文心路行駛，至瀋陽路路口時，不慎撞到中央分隔島，這輛車的左前車頭毀損，陳男手部擦挫傷，意識清楚，酒測值為0，詳細肇事原因由鑑定單位分析研判，不排除因撿拾或拿取車內物品，導致分心而肇事。

    這輛白色SPOTR「酷車」的車頭嚴重損毀，駕駛則輕傷。（記者張瑞楨翻攝）

    這輛白色SPOTR「酷車」的車頭嚴重損毀，駕駛則輕傷。（記者張瑞楨翻攝）

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