焚化再生料粒充當純混凝土賺差價300萬 知名廠商負責人聲押禁見

尚昀企業有限公司負責人陳建曄。（記者王定傳攝）

2025/04/25 10:47

〔記者王定傳／台北報導〕知名預拌混凝土廠商「尚昀企業」2018、2019年向環保業者「永盛」購買內湖焚化爐底渣製成的焚化再生料粒，加入預拌混凝土，提供給大台北地區道路、橋樑各工程廠商使用，卻出具不實證明文件，聲稱是高價的純混凝土，藉此賺取價差300多萬元；台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處兵分2路發動搜索，約談尚昀負責人陳建曄，今訊後以陳男涉嫌詐欺、偽造文書罪嫌重大，且有串滅之虞向聲押禁見。

據查，當焚化底渣經篩分處理及穩定化處理後，所生產出的級配粒料稱為「焚化再生粒料」，焚化再生粒料可以替代天然砂石或級配，應用於道路級配底層及基層、路堤及港區填築，以及控制性低強度回填材料、磚品、紐澤西護欄等水泥加工品之中。

請繼續往下閱讀...

此外，為確保產出的焚化再生粒料品質及流向，我國採用更為嚴格的「再生粒料環境用途溶出程序」作為焚化再生粒料檢測方法，以提升焚化再生粒料品質，並參考我國地下水污染管制標準分級規範，透過使用地分級管理，強化環境品質管制，另建立申報系統追蹤管制流向，藉由資訊系統管理，各地方環保局能從源頭到終端使用全程管控。

檢調獲報，永盛公司向北市內湖焚化爐取得底渣，製成焚化再生料粒，賣給尚昀企業；尚昀公司於2018年至2019年間，將焚化再生料粒加入一般混凝土後，賣給國內多家承包道路、橋樑等公共工程的廠商使用，為了取信對方，竟出具不實的純混凝土證明文件，提供廠商作為投標道路、橋樑等公共工程使用，至少賺取300多萬元的價差。

檢察官昨指揮台北處並會同環境部環境管理署北區環境管理中心人員，搜索永盛公司、尚昀公司2處，並通知尚昀負責人陳建曄及相關證人7人到場查證；複訊後以陳建曄涉犯詐欺、偽造文書罪，犯罪嫌疑重大，且有串滅證之虞，聲請羈押禁見。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法