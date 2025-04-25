5萬也要貪？台中女里長謊報送弱勢里民禮物數量 被羈押貪污起訴

台中市南屯區春安里長閻新懃被控虛報贈送弱勢里民禮物的數量，從中貪污5萬餘元，圖為她競選連任的電子傳單。（記者張瑞楨翻攝臉書）

2025/04/25 09:38

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市南屯區春安里長閻新懃（無黨籍），涉嫌於2022年間，向台中市政府環保局申請垃圾焚化爐回饋補償金使用，她宣稱要採購單價665元的按摩枕，作為父親節活動禮品，致贈弱勢里民約150人，但卻與廠商共謀，只買60個，再由廠商開買150個的假發票，閻新懃從中貪污5萬6790元，台中地檢署聲請羈押閻新懃獲准，今天（25日）依貪污治罪條例的利用職務上機會詐取財物等罪名起訴。

台中地檢署起訴指出，中檢檢察官黃裕峯、陳東泰指揮重案支援中心檢察事務官、調查局台中市調查處等單位，偵辦南屯區春安里長閻新懃（女，62歲）等人涉嫌違反貪污治罪條例等案，認定閻新懃、江姓業者涉嫌觸犯貪污治罪條例的利用職務上機會詐取財物罪、刑法的行使公務員登載不實公文書罪、商業會計法的填製不實會計憑證等罪名，偵查終結向法院提起公訴，並聲請沒收犯罪所得5萬6790元。

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偵查顯示，閻新懃於2022年間透過南屯區公所，向中市政府環保局，提出南屯區文山垃圾焚化爐回饋補償金使用計畫書，她宣稱要買單價665元的按摩枕，作為父親節活動禮品，致贈轄內獨居老人、中低收入戶等弱勢里民約150人，但她卻與廠商江姓實際負責人共謀，由江姓負責人向上游供貨業者，僅訂購60個按摩枕交貨，再開立不實交易數量150個的統一發票，交由閻新懃向南屯區公所申請核銷，貪污5萬6790元。

中檢於上月（3月）25日搜索閻新懃住處及里辦公室等處，同步至南屯區公所與涉案廠商調閱資料，偵訊後認定閻新懃涉犯貪污治罪條例等罪嫌疑重大，所犯最輕本刑5年以上有期徒刑的重罪，且有事實足認有逃亡、串證、滅證之虞，當庭諭知逮捕，並向法院聲請羈押禁見獲准。

中檢今天提起公訴時，也強調閻新懃與廠商負責人已於偵查中自白，並已繳回犯罪所得，建請法院依法減輕其刑。

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