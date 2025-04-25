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    首頁　>　社會

    「兒子」來電有急用？ 8旬婦險解百萬定存

    楊婦遭詐騙集團誆騙到郵局欲解除百萬元定存，警方查看對方手機內容。（記者劉慶侯翻攝）

    楊婦遭詐騙集團誆騙到郵局欲解除百萬元定存，警方查看對方手機內容。（記者劉慶侯翻攝）

    2025/04/25 09:30

    〔記者劉慶侯／台北報導〕80歲楊姓老婦接到疑似兒子聲音的電話，對方語氣慌張的說要錢急用，楊婦跟著焦急之下，也無法辨認來電真假，匆忙到郵局要將百萬元定存解約。幸行員和警方查覺有異即時制止，才未蒙受損失。

    北市警大同分局重慶北路派出所，是前日接獲中華郵政大龍峒郵局行員通報，指稱有民眾疑似遭詐騙，需警到場協助，警員廖國佑接獲通報後，旋即趕赴現場瞭解狀況。

    據現場鄭姓及林姓行員說，楊姓老婦臨櫃欲解除定存100萬元，行員關心詢問取款用途，但對方支支吾吾、言詞閃爍，同時耳邊手機保持通話，疑似有人在指導如何與行員應對。

    警方上前詢問，楊婦才向警方表示，是因為44歲的兒子裝修房屋，施工方臨時催收工程款，她才到郵局想提領現金幫兒子救急。

    警方查看楊婦提供兒子的聯繫方式，發現疑似詐騙集團假冒楊婦的兒子翁男，以LINE語音與楊婦對話。經警方現場撥打回覆，詐騙集團隨即掛斷電話。

    警方隨後再以手機門號聯繫翁男，確認無裝修房屋需求，且對此事完全不知情。確定是遭假電話方式詐騙。

    警方及郵局行員向楊婦講解此手法為假冒親友詐騙常用伎倆，楊婦才驚覺遭詐，成功保住辛苦存來的積蓄。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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