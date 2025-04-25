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    首頁　>　社會

    為400元起衝突 男被判刑10年半並延押

    李姓廚師僅為數百元水電修繕費，涉嫌動怒打人，又要脅交付財物，被高雄高分院裁定延長羈押。（記者鮑建信攝）

    李姓廚師僅為數百元水電修繕費，涉嫌動怒打人，又要脅交付財物，被高雄高分院裁定延長羈押。（記者鮑建信攝）

    2025/04/25 07:34

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高市李姓專業廚師為了區區400元水電修繕費，涉嫌持玻璃瓶攻擊蔡男頭部，又威嚇他交出錢財，被依強盜等罪重判10年半，並被高等法院高雄分院裁定延長羈押。

    判決書指出，被告李男與蔡姓被害人前因水電修繕費用起爭執。2024年5月3日晚上10點多，李男騎車載不知情毛姓友人，抵達三民區蔡男住處，踹大門入內，向他索討先前支付的出勤費400元，隨後並請毛男先行騎車離去。

    不久，李男在屋外聽見蔡撥打電話報警而心生不滿，進入屋內涉嫌持預藏玻璃瓶敲擊他頭部後，再持破碎玻璃瓶猛刺，甚至撿拾蔡男工作用白鐵棍追打，致使其頭部等多處受傷。

    李男仍不肯罷休，先喝令蔡跪下，再迫使他交付現金5000元。高雄地院依依傷害、加重強盜罪，判處李男有期徒刑10年6月。

    高雄高分院審理期間，認為李男單身、獨居、未有家累，並以餐廳主廚為業，不受地域限制，謀生容易，受家庭、社會牽絆關係甚低，自有相當理由認為有逃亡之虞，裁定自5月6日起，延長羈押2個月，可抗告。

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