人妻偷吃已婚協理 不只車震還同在胸前刺青示愛

人妻偷吃已婚上司，不只車震還同在胸前刺青示愛。（情境照）

2025/04/25 08:12

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕已婚林姓協理與同事李姓人妻愛得死去活來，還一同上刺青店，將彼此名字的英文縮寫刺在左胸，甚至被店家作為廣告「你心中有我、我心中有你，刺上彼此的英文名縮寫，永恆的愛」，林男妻子氣炸提告要二人賠償百萬，新竹地院判賠40萬元。

結婚27年育有2子的陳女說，先生林男的同事李女亦有配偶、育有1女。林男任職公司資材部協理期間，與李女有超乎正常友誼之不正當交往關係。

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根據林男車內行車紀錄器攝錄內容，去年7月李女於林男車內換衣服，並要求林幫忙脫衣，2人在後座獨處40分鐘，李女並稱「很高興我們可以在一起」等語；事後2人又於車內後座獨處，互相按摩、調笑、撫摸身體。

2人更前往刺青店以二人英文名、暱稱（林男為Simon、李女為Flos）縮寫，於胸前製作夫妻刺青「FS」（花體字），並經刺青店家拍攝宣傳刺青製作過程連續短片，標註「你心中有我我心中有你」、「刺上彼此的英文姓名縮寫」、「永恆的愛♥♥」、「＃夫妻刺青」等語，於刺青店家IG社群團體上貼文、影片播放宣傳。陳女憤而對2人連帶求償100萬元。

法官認為2人均為有配偶之人，共同於汽車內之隱密空間共處相當時間，其間李女甚至不避諱地在汽車後座更換衣物，或為林男按摩，林男亦有碰觸李女身體之舉動，2人行為就現今一般之社會觀念而言，恐難認屬於大眾所能接受之普通男女間正常社交行為。

根據刺青照片所示，照片中男女臉部均未入鏡，而男性裸露上半身緊貼於女性身後，二人左胸處均有相同之刺青圖樣（分別為英文單字F、S之草書花體字），照片下方則有「你心中有我、我心中有你，刺上彼此的英文名縮寫，永恆的愛」等文字，該則貼文並標註「夫妻刺青」，足見該刺青應係用於夫妻間互表心意之英文姓名縮寫刺青圖樣。

然刺青照片中女性既非陳女，倘照片內男性亦非林男，林逕予否認即可，應無自承該照片中男性為其本人之理，據此可見，被告2人互相將對方英文姓名縮寫紋身於自己身上，而有不正常男女交往關係乙節，應非虛妄，堪屬可信，被告林男辯稱刺青照片僅為商家推廣宣傳而拍攝云云，為不足採。最後法官判被告2人應連帶給付原告40萬元。

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