兒被酒駕撞死 父母替被告求情從輕改判

朱男酒駕撞死騎士，不服高雄高分院判刑，上訴被駁回並定讞，即將到案執行。（記者鮑建信攝）

2025/04/24 21:46

〔記者鮑建信／高雄報導〕澎湖朱姓男子涉嫌酒駕，撞死陳姓騎士逃逸，被地院依公共危險等罪，重判徒刑10年，但高等法院高雄分院審酌他賠償388萬和解，陳雙親家屬願意放下，並替他求情，仍從輕改判7年半，他不服上訴被駁回，即將入監執行。

判決書指出，2022年11月3日晚上，被告朱男在澎湖縣馬公市`「正宗保養廠」附近飲用2瓶啤酒後開車外出，途經203縣道3.75公里處（西文段）時，涉嫌超速撞擊陳姓騎士，卻逕行離開現場，陳男經送醫傷重不治。

請繼續往下閱讀...

警方調閱監視器畫面，前往陳住處抓人，酒測值每公升0.34毫克，移送澎湖地檢署偵查、起訴。地院審酌陳有2次酒駕前科，依不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死等罪，重判有期徒刑10年，他不服上訴。

高雄高分院審理期間，陳男雙親遞狀表示，被告雙親在訴訟期間痛失2個兒子，就如同告訴人等也失去1個兒子，她們願意放下並原諒朱，請給予酌輕量刑，出獄後能夠盡孝道、照顧雙親。

合議庭審酌朱男賠償388萬和解，及陳男雙親為他求情，改判徒刑7年6月，他仍不服上訴，被最高法院駁回，檢方將通知他到案服刑。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法