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    首頁　>　社會

    兒被酒駕撞死 父母替被告求情從輕改判

    朱男酒駕撞死騎士，不服高雄高分院判刑，上訴被駁回並定讞，即將到案執行。（記者鮑建信攝）

    朱男酒駕撞死騎士，不服高雄高分院判刑，上訴被駁回並定讞，即將到案執行。（記者鮑建信攝）

    2025/04/24 21:46

    〔記者鮑建信／高雄報導〕澎湖朱姓男子涉嫌酒駕，撞死陳姓騎士逃逸，被地院依公共危險等罪，重判徒刑10年，但高等法院高雄分院審酌他賠償388萬和解，陳雙親家屬願意放下，並替他求情，仍從輕改判7年半，他不服上訴被駁回，即將入監執行。

    判決書指出，2022年11月3日晚上，被告朱男在澎湖縣馬公市`「正宗保養廠」附近飲用2瓶啤酒後開車外出，途經203縣道3.75公里處（西文段）時，涉嫌超速撞擊陳姓騎士，卻逕行離開現場，陳男經送醫傷重不治。

    警方調閱監視器畫面，前往陳住處抓人，酒測值每公升0.34毫克，移送澎湖地檢署偵查、起訴。地院審酌陳有2次酒駕前科，依不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死等罪，重判有期徒刑10年，他不服上訴。

    高雄高分院審理期間，陳男雙親遞狀表示，被告雙親在訴訟期間痛失2個兒子，就如同告訴人等也失去1個兒子，她們願意放下並原諒朱，請給予酌輕量刑，出獄後能夠盡孝道、照顧雙親。

    合議庭審酌朱男賠償388萬和解，及陳男雙親為他求情，改判徒刑7年6月，他仍不服上訴，被最高法院駁回，檢方將通知他到案服刑。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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