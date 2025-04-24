中天綜合台想製播新聞節目被NCC否決 提告敗訴

台北高等行政法院認定NCC處分無違誤，駁回中天電視公司之訴。（資料照）

2025/04/24 20:25

〔記者張文川／台北報導〕中天新聞台5年前換照不成後，中天電視公司向國家通訊傳播委員會（NCC）申請變更中天綜合台的營運計畫，打算製播新聞節目，NCC於2021年7月認定違背其前一年的附負擔換照許可，駁回變更申請；中天不服，興訟請求撤銷，台北高等行政法院今天認定NCC未逾越或濫用裁量權，也無怠惰或錯誤的瑕疵，處分無違誤，駁回中天之訴。可上訴。

2020年11月18日，中天新聞台因多次違規、內控機制失靈、持有人嚴重介入新聞製作等問題，NCC的7位委員一致決定駁回新聞台的換照申請，不予換照。

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判決指出，中天同一年為其「綜合台」檢具申請書及換照的營運計畫，向NCC申請換照，NCC於2022年年12月1日通過「附負擔許可」，要求綜合台應確實依營運計畫内容，強化本國綜藝及戲劇節目的製播，並確實落實綜合台的屬性，與新聞台、娛樂台的内容規劃須有區隔，通過許可其換照。

綜合台獲許可換照後，中天隨即於2021年1月29日，向NCC申請變更營運計畫內容，打算在以綜藝節目為主、戲劇節目為次的原規畫之外，增加製播新聞類型節目，NCC於同年7月14日決議駁回變更申請，並發函通知中天指出，經審查相關資料，變更申請與先前換照負擔及營運計畫的要求，顯有未符，「中天新聞台已被處分不予換照，經審視資料及到會面談紀錄，其自律及內控機制的運作執行，仍難以防止公司大股東介入新聞製播及落實新聞專業自主」。中天不服，打行政訴訟請求撤銷。

北高行審理後認為，NCC對於是否許可電視台變更營運計畫，有裁量權限，但法院可以審查其有無濫用或逾越裁量權；節目規畫是營運計畫應載明事項之一，新聞節目有別於其他節目，對於品管作業、內控機制、自律機制都有要求，並須建立自律規範機制、注意事實查證及公平原則，不得違反事實查證原則等。

北高行指出，如果欲變更結果，足以使准予換照時的營運計畫基礎有顯著重大變更，就無異准許換照的基礎已不存在，NCC依此駁回其變更計畫，並無裁量瑕疵或恣意判斷。

法官比較中天綜合台申請變更前、後的營運計畫差異，變更前，計畫每年播出戲劇節目2080小時，佔整體播出時數的23.81％，每年主要時段播出260小時戲劇節目；變更後，每年戲劇節目播出驟降為104小時，僅佔整體的1.19％，每年主要時段僅播出26至104小時戲劇。

判決認定，這已違背NCC前一年獲許可的營運計畫和附負擔要求，顯著重大變更換照的基礎，NCC因此予以駁回，屬其行政裁量權，沒有逾越、濫用、怠惰或錯誤使用裁量權的瑕疵，也符合衛廣法的規範目的，處分無違誤，判中天敗訴。得上訴。

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