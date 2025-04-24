台南暴斃國中生檢驗「無毒品反應」 教育局：持續堅守校園安全防線

台南市教育局說，會與各校共同維護校園安全，毒品、霸凌零容忍。（資料照）

2025/04/24 20:10

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南某國中13歲學生今年2月猝逝，家屬貼文指控孩子在校遭霸凌餵毒，引起軒然大波；台南地檢署今（24）日下午公布驗屍結果，確認死因是心肌炎，體內無毒品反應。台南市教育局低調回應，對於學生猝逝深感不捨，能同理家屬失去孩子的悲痛，後續仍會與各校共同維護校園安全，毒品、霸凌零容忍！

教育局說，本案於今年2月引起社會高度關注，市長黃偉哲非常重視，要求徹查，並要求落實校園毒品、霸凌零容忍政策。針對疑似霸凌事件，校方依「校園霸凌防制準則」進行調查，外聘特教、心理與律師相關背景委員，盡全力掌握人證、事證、訪談相關人員，以還原事實真相，已於8日完成調查，確認霸凌案不成立，14日已將書面資料寄給家長。

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有關疑似餵毒部分，則是取得全校164名學生家長同意，於3月10日進行全校性尿篩，毒品尿篩結果全部呈現陰性，表示毒品未滲入純樸的國中校園。今法醫研究所鑑定報告出爐，屍檢結果體內無毒品反應，進一步釐清真相。

教育局說，有學生突然離世，不論是家屬或同儕，其悲傷皆可想見。校方已請專輔人員進行班級團體輔導，讓學生抒發悲傷情緒，並藉由摺紙鶴與星星，傳遞對故人的思念與祝福，校方也持續提供家屬必要性協助。

據了解，該位13歲國中生於2月底突然痙攣猝逝，家屬曾發文提到醫師抽血檢查時，發現兒子體內有毒藥物中毒反應，並且有其他學生出面指證，兒子遭霸凌甚至被帶到廁所強迫餵食毒咖啡包，引起社會關注。法醫解剖報告今日出爐，結果為「無毒品反應」。

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