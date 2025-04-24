台南國中生猝死案排除遭餵毒 法醫研究所確認心因疾病導致

台南後壁一名國中生猝死，檢方今公布解剖報告，死因為病毒感染引發心肌炎。（記者王捷攝）

2025/04/24 19:46

〔記者王捷／台南報導〕今年2月台南後壁傳出國中生猝死案，少年母親控訴，兒子遭餵毒、霸凌，引發社會關注。不過檢方今天公布相驗結果，並未檢測到毒品，死因是病毒感染的心因疾病。

警方調查，該少年主要由祖母照顧，少年身亡後，未共同照顧的母親爆料，兒子遭餵毒、霸凌，引發社會關注。

請繼續往下閱讀...

據了解，少年母親今年2月27日在網路爆料，指稱兒子2月24日凌晨3點突發痙攣送醫結果死亡，醫師抽血檢測發現毒物反應，有其他學生證實，孩子曾在學校遭霸凌，被帶到廁所強迫吞毒咖啡。

爆料引起社會譁然，雖然校方及時澄清，2月20日少年請假後都沒來學校，直到24日才得知過世，否認有霸凌、餵毒的情形，當時南警少年隊也陪同白河分局到校方調查，從人際關係研判，青少年遭餵毒事件幾乎不可能發生，也未有毒品流竄的跡象。

但警方認為，當時校方承受未經證實爆料的輿論壓力，還發現主要照顧少年的祖母，在少年生病時仍先拜家中供奉的神明，見到校方發布聲明後，仍受到攻擊，民眾明顯不信任校方的訊息，警方只能等檢方解剖報告。

今天台南地檢署公布法醫研究所解剖報告，法醫師採集死者毛髮、血液、尿液檢驗均無毒品反應，認為少年是因病毒感染導致心肌炎及心臟衰竭死亡，至本案是否涉及其他不法情事，由相關單位調查中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法