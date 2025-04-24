花蓮警刑事副隊長與通緝犯同場慶生 警局記過調職處分

花蓮縣警察局玉里分局偵查隊呂姓副隊長本月初參加慶生餐會，席間有遭法院通緝中的幫派份子出席，事後同歡影片還貼上IG社群上。（警方提供）

2025/04/24 19:23

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣警察局玉里分局偵查隊呂姓副隊長本月初參加慶生餐會，席間有遭法院通緝中的幫派分子出席，事後同歡影片還貼上IG社群上，花蓮縣警察局調查後認為刑事人員在沒有事前報備、事後報告情形下，違反特定對象交往規定，遭記過並調職處分。

花蓮縣警察局今指出，網路巡邏發現，轄內幫派份子的IG上有刑事人員參加慶生餐會的短片，經啟動調查，確認為玉里分局呂姓副隊長及鄭姓小隊長，在沒有事前報備、事後報告情形下，出席餐會，違反特定對象交往規定，經調查屬實後，調非主管職務以及改調行政警察，並處以記過、列管輔導等處分。

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闕姓男子因涉嫌妨害秩序等罪未出庭，遭花蓮地方法院2月間發布通緝，縣警局指出，經調查後，立即由刑警大隊派員緝捕，昨在花蓮市區把闕姓男子逮捕，遞解花蓮地方法院歸案。督察長江建忠強調，秉持警紀警辦，維護警紀的決心，自檢自查，對於同仁違法違紀之行為，依法查辦，絕不寬貸。

呂姓副隊長調查時稱當天只是參加友人慶生，同行還有校長、機車材料行業者等，單純吃飯，現場人員很多，沒有注意到闕姓男子在之後突然出現。不過督察人員認為闕男為註記的特定對象，現場近兩個小時都沒發現身份，於常理及工作要求上都不合理，因此給予記過處分。

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