涉收受土方業者賄賂 桃園3警、環保局1助理收押

桃園地檢署聲押黃姓警員等4人獲准。（記者周敏鴻攝）

2025/04/24 19:18

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府警察局楊梅警分局黃姓、朱姓員與桃園警分局陳姓警員，與涉案時在桃園市政府環保局服務的張姓約雇助理，涉嫌收受土方業者吳姓男子賄賂，桃園地檢署23日搜索14處、帶回6名被告依違反貪污治罪條例偵辦後，黃姓警員等4名公務員，都已被聲押獲准。

桃園地檢署檢察官王念珩3月間指揮桃園市警局偵辦吳姓男子經營非法土方事業，意外在業者帳簿上發現，業者固定賄賂派出所員警與環保局人員，指揮法務部廉政署北部地區調查組、桃園市警局與內政部警政署政風室調查，完成蒐證後，23日發動執行，搜索黃姓警員等被告住處與辦公室共14處，傳拘被告6人、證人8人。

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黃姓警員等被告否認收賄，但檢方認為，黃姓、朱姓、陳姓警員與張姓約雇助理，已涉犯貪污治罪條例「公務員對於違背職務之行為期約、收受賄賂」等罪嫌，且犯罪嫌疑重大，且有相當理由認為他們會湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯、證人之虞，且所犯為無期徒刑或10年以上有期徒刑的重罪，有事實足認有逃亡之虞，已向桃園地方法院聲請羈押禁見獲准。另2名被告則分別以10萬元交保候傳。

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