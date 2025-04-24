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    高雄車站雲朵天棚成卡拉ok舞台 警方：若影響安寧可開罰6千

    高雄車站雲朵天棚竟成卡拉ok舞台。（記者王榮祥攝）

    高雄車站雲朵天棚竟成卡拉ok舞台。（記者王榮祥攝）

    2025/04/24 16:56

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市議員張博洋指台鐵高雄車站天棚，竟變成卡拉OK舞台，網友網友也虧「真大港開唱？」三民一分局查證指出，經查議員所指事情，發生於4月23日20時，天棚區（綠之丘）北側涼亭，警方將蒐證完備後，如有製造噪音影響民眾安寧情形，依違反社會秩序維護法移請裁罰，可處6000元以下罰鍰。

    議員張博洋指，台鐵高雄車站天棚，竟變成卡拉OK舞台，民眾自備音響高歌等行為，若涉及噪音擾民、音量過大，主管機關應設立明確規範與罰則，並積極宣導、適時勸導，避免類似情形重演，影響公共空間的使用品質。

    三民一分局今天展開調查，經檢視民眾於天棚區使用自攜式擴音設備唱歌，已有妨害安寧情事，蒐證完備後，如有製造噪音影響民眾安寧情形，依違反社會秩序維護法第72條第3款移請裁罰，可處6000元以下罰鍰。

    此外，警方也會持續加強巡視天棚區域，並配合工務局、環保局實施聯合稽查取締，還給市民舒適休憩空間，警方呼籲，民眾於公共休憩區域，應秉持互相尊重，如製造擾人噪音，致影響他人生活品質，警方將依規定開罰，得不償失。

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