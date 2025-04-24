南市公車未禮讓行人受傷 開罰司機吊扣駕照一年

台南一輛公車右轉未禮讓行人，撞傷斑馬線上黃姓女子，雖然黃女傷勢不重，但依據道路交通管理處罰條例，司機恐遭吊扣駕照一年並面臨失業風險。（民眾提供）

2025/04/24 16:49

〔記者王捷／台南報導〕今天上午10點多，台南市公園路與成功路口發生一件公車未禮讓行人事件。陳姓司機轉彎時未禮讓行過斑馬線的黃姓女子，黃女疑似也未注意公車往後跳受傷，警方依道路交通管理處罰條例，開罰吊扣駕照一年，陳男未來恐面臨失業風險。

警二分局指出，40歲陳姓公車司機，當時沿公園路外側車道，要往台南火車站的方向行駛，右轉進入成功路時，撞上正在行人穿越道上通行的33歲黃女，從影片中看，黃女過馬路時，也疑似未注意公車，像「撞上」公車一樣，立刻往後跳，導致手腳擦挫傷當場倒地，經送醫治療。警方在現場對陳男進行酒測，結果為零，無飲酒情形。

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依據目擊者說法，當時公車未減速、沒停讓，連貫轉彎釀禍，由於路口有間豆漿店，騎樓的柱子上有裝飾廣告招牌，在路口還有一間私人設的神壇，前陣子也有民眾討論，神壇是想要壓住路口的車禍，但不曉得這些設施，是否有影響駕駛視線。

警方指出，司機未依規定禮讓行人，依道路交通管理處罰條例第44條開罰，駕駛人未禮讓行人導致其受傷，處7200元以上3萬6000元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照一年；若造成重傷或死亡，則須吊銷駕照，目前警方已調閱路口監視器，確認雙方行動及號誌狀況，將依法進一步釐清肇責，另外公車司機若對處罰不服也能申訴。

有民眾指出，肇事路口的豆漿店，騎樓的柱子上裝飾廣告，路邊還有一間小廟，但不曉得駕駛的視線是否受到影響。（民眾提供）

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