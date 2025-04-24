核二廠廠長曾文煌涉收賄 住家天花板夾藏250萬賄款

台電第二核能發電廠廠長曾文煌。（資料照）

2025/04/24 16:40

〔記者王定傳／台北報導〕台電第二核能發電廠廠長曾文煌，被控去年間收賄後，助業者通過焚化爐控制系統更新採購案的驗收，同年又在焚化爐主機採購案中，助業者取得標案，兩案涉收受上百萬元賄賂，此外，檢廉還查出其名下有數百萬元來源不明財產，台北地檢署上週指揮廉政署發動搜索，將曾文煌聲押禁見獲准後，本週二度搜索，在曾的住處天花板找到250萬元現金賄款。

據了解，核二廠在2022年間公開招標「減容中心焚化爐系統更新」採購案，預算金額2300萬元，最後由山瑞科學公司得標；2024年間，核二廠以限制性招標方式，招標「減容中心焚化爐SCADA主機一台」採購案，採購金額285萬餘元，最後也由山瑞科學公司得標。

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檢廉獲報，曾文煌於2024年間涉嫌收取業者的現金好處，助業者通過焚化爐系統更新採購案的驗收程序，同年又於收賄後，助相同業者取得焚化爐主機採購案；至於他助業者取得標案的手法是為其量身訂做採購案或洩漏底價？此部分正由辦案人員釐清中。

檢廉查出，曾男持有數百萬元來源不明現金，不排除另涉其他弊案，一併追查中。

廉政署人員上週兵分17路，搜索曾文煌位於核二廠的辦公室、曾的住所等處，約談曾男、業者曹森智、曹的妻子黃女共3名被告及3名證人共6人，訊後依貪污治罪條例聲押禁見曾文煌獲准，曹森智100萬元交保，曹妻請回；據了解，曾遭羈押後專案小組突破曾的心房，檢方依曾的供詞二度搜索，果真在其住處天花板找到裝有250萬元的袋子，依法查扣。

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