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    毒蟲拒檢逃8公里還撞警車 新北警開4槍制伏搜出喪屍菸彈等毒品

    警方與毒蟲展開追逐。（記者徐聖倫翻攝）

    警方與毒蟲展開追逐。（記者徐聖倫翻攝）

    2025/04/24 15:58

    〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市警局保安大隊昨晚間派員巡邏，行經板橋區板城路見一輛汽車可疑，於是將其攔下，不料該車竟不停之外還加速逃逸，期間一度衝撞警車，警方不得以只能對其車輪連開4槍制止。警方將駕駛38歲徐姓男子逮捕，發現他因涉毒品案遭通緝外，身上還有海洛因、喪屍菸彈等違禁品，將其依法送辦。

    據悉，徐男開著租賃車行經板橋區板城路，保大警車示意其停車受檢，徐男不從採滿油門上台65快速道路往新莊逃逸。警方沿路保持安全車距，鳴警笛一路追了8公里來到新莊區建國二路、新樹路口，這時徐男竟倒車狠撞警車，員警沒辦法只能下車對其左後車輪連開4槍制止，最終將徐男拖下車並制伏。

    警方依規定搜身、搜車，發現他持有一級毒品海洛因0.3公克、含二級毒品依託咪酯的喪屍菸彈2顆，並查出他因涉毒品案遭通緝在案，還有琳琅滿目的毒品前科。徐男辯稱，毒品是在網路買的，不知道確切來源，警詢後依妨害公務、毒品等罪嫌將其移送法辦，並將持續向上溯源。

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    徐男開白色租賃車衝撞警車，警開4槍後將其制伏。（記者徐聖倫翻攝）

    徐男開白色租賃車衝撞警車，警開4槍後將其制伏。（記者徐聖倫翻攝）

    警方扣回海洛因、依託咪酯喪屍菸彈等違禁品。（記者徐聖倫翻攝）

    警方扣回海洛因、依託咪酯喪屍菸彈等違禁品。（記者徐聖倫翻攝）

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