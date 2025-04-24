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    首頁　>　社會

    大學生在中興大學校園公然玩長槍 辯稱「打氣球」被函送裁罰

    楊姓大學生帶瓦斯空氣槍到校園，還公然把玩，法院沒收槍彈並罰5000元。（示意圖）

    楊姓大學生帶瓦斯空氣槍到校園，還公然把玩，法院沒收槍彈並罰5000元。（示意圖）

    2025/04/24 16:00

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市楊姓大學生於今年（2025年）3月26日晚間，攜帶一把長槍到國立中興大學綜合教學大樓，引發師生恐慌報警，警察馳抵又發現，他正在中庭「把玩長槍」，楊生宣稱是下課後要到夜市射氣球，因而隨身攜帶使用這把槍，警方發現並非真槍，而是發射BB彈的瓦斯槍，依違反社會秩序法裁罰5000元，槍與瓦斯罐等全部沒收。

    裁定書指出，今年3月26日晚上8時許，民眾（師生）報案指稱，見楊姓大學生攜帶長槍至中興大學綜合教學大樓，警方火速到現場盤查時，見楊生於中庭把玩這把槍，楊男辯稱說，他於下課後想到夜市射氣球，因此隨身攜帶這把槍。

    警方發現，這把長槍是類似真槍的玩具槍，依違反社會秩序維護法的「無正當理由，攜帶類似真槍之玩具槍，而有危害安全之虞者」，函請台中地方法院裁罰，可處3日以下拘留，或1萬8000元以下罰鍰。

    法官認為這把玩具長槍，外觀上實難辨真偽，楊生擅自攜帶進入大學校園的公共場所，並當眾取出加以把玩，顯無正當的理由，有危害公共安全之虞，且已足令在場見聞者與學生的心理產生恐懼，據此裁罰5000元，這把玩具槍、彈匣1個、填彈器1個、瓦斯罐2瓶、BB彈1罐均沒收，可抗告。

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