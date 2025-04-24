老翁看病接到詐騙電話 診所員工報警阻詐

兩名警員當場就打給高雄市社會局聯繫查證。（記者鄭景議翻攝）

2025/04/24 15:53

〔記者鄭景議／台北報導〕66歲的鄭姓老翁，昨日上午前往台北市大安區1間診所看診，在等待時接到1通不明來電，診所櫃台員工聽見老翁講電話，赫然發覺對方要求老翁提供個資，懷疑老翁遭詐趕忙報警，大安分局警方獲報趕抵現場，發現果然是詐騙電話，成功阻止老翁遭詐。

警方表示，當時巡邏警員林孟楷、王翊丞到場了解，才得知老翁接獲1通，自稱是高雄市苓雅社會局員工的來電，聲稱有老翁的家屬正在臨櫃協助他辦理國民年金申請，而後又稱需要老翁向高雄警察局提供個人資料，並申請報案三聯單才可辦理；鄭民一時不知所措，只好聽從對方指示提供個人資料。

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2名警員當場就打給高雄市社會局聯繫查證，社會局馬上回覆表示不會以未顯示號碼撥打電話給民眾，且申請國民年金也不須向警方申請，才確認該來電實為詐騙電話，切勿再接聽或透露個資、匯款給對方，警民合作成功阻止老翁陷入詐騙。

警方呼籲，此為詐騙集團自導自演之一貫手法，民眾若接獲類似來電，應提高警覺，切勿依指示提供任何個資、匯款或提領現金，並可自行撥打165反詐騙專線求證，避免受騙上當。警方將持續強力打擊詐騙犯罪，守護民眾財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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