通緝犯販毒當「埋包手」 警扮情侶追緝查獲

陳姓通緝犯疑販毒籌跑路費充當「埋包手」，警扮情侶追緝查獲千克毒品。（圖由民眾提供）

2025/04/24 15:11

〔記者黃良傑／高雄報導〕34歲陳姓男子於通緝逃亡期間疑為了謀生，涉嫌在網路上受販毒集團招募，成為該集團販售毒品的「埋包手」，並將毒品分裝好後，在台南、高雄一帶尋找公園或人煙稀少的空地，以埋包方式將毒品販售予不特定買家，高市少年警察隊溯源逮捕陳男法辦，起出大麻、搖頭丸、大麻煙彈等毒品共1539公克。

少年警察隊近日查獲大麻案向上溯源，發現陳嫌（34歲）疑為上游，經追查後確認該嫌另涉毒品、詐欺通緝，並掌握他居藏在台南市永康區一帶。

請繼續往下閱讀...

據了解，陳嫌於通緝逃亡期間為了謀生，在網路上接受販毒集團招募，成為該集團販售毒品的「埋包手」，並將毒品利用包裝袋分裝好後，在台南、高雄一帶，尋找公園或人煙稀少的空地，以埋包方式將毒品販售予不特定買家，以躲避警方追緝，被少年隊鎖定追緝。

警方專案小組連日調查，發現陳嫌曾多次從台南前往台中市區，經前往台中市區某客運站查訪追查該嫌行蹤時，適巧發現陳嫌自客運站欲搭車離開台中市。

警方隨即扮情侶跟上車嚴密監控，見他返回台南地區下車之際，認為時機成熟，立即上前攔查逮捕，搜索陳嫌隨身包時，查獲內裝有多包已分裝好的大麻及大麻煙彈，再帶回至其現住地執行搜索，查扣更多毒品及包裝袋、大麻栽種工具等證物，全案依違反毒品危害防制條例移送檢方偵辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

高市少年警察隊查獲大批毒品。（圖由民眾提供）

高市少年警察隊查獲大批毒品。（圖由民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法