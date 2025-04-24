京華城土地扣押案激辯！ 鼎越喊別成爛尾樓 檢：避免移轉妨礙沒收

台北地檢署於偵查期間聲請扣押「取得犯罪所得之第3人」地主、威京集團旗下鼎越開發公司的京華城土地，北院今開庭聽取檢、辯意見。（資料照）

2025/04/24 14:19

〔記者張文川／台北報導〕前台北市長柯文哲涉收賄、圖利京華城容積率案，台北地院審理中，圖利的不法利益逾121億元，台北地檢署於偵查期間聲請扣押「取得犯罪所得之第3人」地主、威京集團旗下鼎越開發公司的京華城土地，北院今開庭聽取檢、辯意見。

檢方認為若不扣押將使違法取得的容積實體化，實現不法利得，且有被移轉以規避追徵沒收的風險；鼎越的律師則說已向北市府申請變更設計，砍掉2層樓、減少1.8萬平方公尺樓地板，若持續扣押將使聯貸銀行不撥款，請法院勿讓京華廣場成為爛尾樓。

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台北地院強制處分庭曾經2度裁准扣押京華城土地，但鼎越2度抗告成功，高等法院2度撤銷發回，今年2月第2次撤銷後，北院強處庭將扣押案移送給承審京華城等案的刑事合議庭審理，受命法官許芳瑜今天開庭，整理出2大爭點，一為容積獎勵是否為已實現的不法利益，二是檢方計算的不法利益金額，相較於扣押土地本身，是否符合比例原則。

鼎越律師謝文欽說，土地目前信託於新光銀行，向銀行團聯貸，京華廣場地籍若被扣押，將構成聯貸案的違約要件，銀行團可以暫停撥款，也已有銀行要求提前還款，或要求儘速釐清扣押爭議，北市府也可能因此暫停勘驗，若持續扣押，可能使京華廣場面臨成為「爛尾樓」的風險。

謝文欽表示，為了不因刑案而影響興建計畫，鼎越4月9日已向北市都市發展局遞件申請變更設計，主動將容積率從840%降為728%，減少1萬8463平方公尺樓地板，大樓也從19樓減為17樓，北市府對外表示預估要3個月時間審查申請案；謝說，若通過變更，檢方所主張的「犯罪利得」就未實現，扣押問題也將不復存在。

蒞庭檢察官廖彥鈞表示，京華城20%違法容積獎勵是附著於已核發的建照和土地上，目前施工仍在持續進行中，若不予扣押，將逐步使違法取得的容積實體化，實現不法利得，有必要保全犯罪利得，以利日後刑事沒收或追徵犯罪所得。

廖彥鈞說，本案不法容積價值約121億元，小於土地價值142億元，未過度扣押符合比例原則，扣押具有最後手段性，若不扣押，恐會轉移處分給他人，侵害國家追徵不法利得的權利。

法官詢問目前京華城土地的現況，鼎越開發的律師王怡婷表示，現地還在施工拆除地下2樓至地下4樓的舊京華城球體結構，尚未開始興建新建物，地籍謄本有註記為扣押；法官說要待扣押案確定後，地政事務所才會取消註記，但不影響施工，扣押命令實際上只影響處分權，不具暫停施工的效力。

王怡婷說，地下2樓至地下7樓的機電設備、停車空間及緊急避難所，依法不列入容積，應不在本件容積扣押案的範圍，而新建物目前八字還沒一撇，依高院的發回意旨，無利得、尚未取得利得、雖有可預期利得但尚未實現，這3種情況都難以認定有犯罪所得。

鼎越律師謝文欽主張，20%容積獎勵並非財產上的利益，而是市府行政上的許可處分，享有容獎的前提必須是建築已完成，實際上未實現的預期利益，在市場上沒有交換、交易的價值。

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