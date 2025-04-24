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    妹妹遭哥哥裝密錄器偷拍裸照 身心受創拒和解要求重判

    鷹架工人在胞妹臥房裝攝影密錄器，妹妹身心受創想輕生，拒絕和解還聲明法官重判親哥哥。（示意圖）

    鷹架工人在胞妹臥房裝攝影密錄器，妹妹身心受創想輕生，拒絕和解還聲明法官重判親哥哥。（示意圖）

    2025/04/24 14:29

    〔記者張瑞楨／台中報導〕高職畢業的鷹架工人阿光，與妹妹同住台中市，他竟於去年5至6月，在妹妹臥房裝設密錄器，還用襪子覆蓋，鏡頭正對床鋪，拍到妹妹的更衣、裸體等性影像，妹妹整理房間時驚訝發現密錄器相當震驚，身心受創衍生輕生念頭，他提出和解條件，願意賠償妹妹5萬元，承諾3年不回家同住，妹妹不接受，還聲明從重量刑，台中地院判處阿光10月徒刑，他上訴二審駁回，可抗告。

    判決書指出，阿光（化名）與妹妹同住台中市，有各自的房間，阿光竟基於無故竊錄他人性影像的犯意，從去年5月25日至6月13日，在妹妹住的2樓臥室，把密錄設備藏於臥室角落，用襪子覆蓋，鏡頭正對床鋪位置，拍攝妹妹換衣服與裸體等性影像，6月13日晚間妹妹整理房間發現鏡頭，報警後始知是哥哥所為。

    台中地院審理時，妹妹指自己身心受到創傷，精神痛苦甚鉅，產生輕生念頭，阿光則坦承犯行，法官認為他曾於2015年間，在屏東犯下乘機猥褻罪，屏東地方法院判刑1年10月，2020年1月執行完畢，5年內又再犯本案，為累犯應加重其刑。

    台中地院審理時，阿光當庭提出5萬元賠償，以及3年內不回家同住的和解條件，但妹妹不接受，檢察官與妹妹都聲明從重量刑，據此依無故攝錄他人性影像罪累犯，判刑10月，他上訴二審，卻逾上訴期間而駁回，可抗告。

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