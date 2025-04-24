金馬澎分署第七岸巡隊新任隊長 張維權上任

第七岸巡隊新卸任隊長，舉行交接典禮。（圖由第七岸巡隊提供）

2025/04/24 14:20

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕海巡署金馬澎分署第七岸巡隊新任隊長布達典禮，於今（24）日舉行，由金馬澎分署副分署長賈治國主持宣誓儀式，並由偵防分署澎湖查緝隊隊長張旗宏、艦隊分署第八海巡隊副隊長陳富榮及第七岸巡隊同仁與會觀禮，場面隆重溫馨。

賈治國致詞時表示，第七岸巡隊在林乾瓊前隊長帶領下，面對疫情防處及各項查緝任務均有亮眼成效，今將守護邊境任務交棒新任張維權隊長，希望持續以最高標準及最嚴謹態度，秉持實事求是、崇法務實精神，帶領岸巡隊創造更加卓越工作績效。

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新任隊長張維權上校畢業於國防大學戰爭學院110年班，國立中山大學公共事務管理研究所，曾歷任所長、參謀主任、副隊長及第四岸巡隊隊長等重要職務，學經歷完整豐富，熟稔海巡業務，在各階段職務表現皆優異，此次調任第七岸巡隊隊長，望借重以往所積累經驗及學經歷專長，期許所屬同仁在張隊長的領導下，群策群力，發揮齊心協力精神，創造卓越佳績，共同為澎湖鄉親服務，守護澎湖這塊美麗的海島。

張維權表示，就任後將持續秉持為民服務熱忱，同時強化海岸巡防勤務，積極推動各項海岸執法工作，並以堅定依法行政立場，共同為海域治安盡心盡力，期能為民眾帶來更多實質幫助與溫暖，讓服務工作更加完善；在此也呼籲民眾於港區、岸際需要海巡人員協助時，請撥打海巡「118」服務專線，海巡署當以最快速度全力協助或救援。

新任第七岸巡隊長張維權，正式走馬上任。（圖由第七岸巡隊提供）

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