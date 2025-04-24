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    首頁　>　社會

    逆向撞康橋學生7傷 41歲毒駕男出社會以來離不開毒品

    41歲蕭姓男子駕車逆向撞康橋學生釀7人輕重傷，據了解，他涉嫌毒駕，且出社會以來就離不開毒品。（警方提供）

    41歲蕭姓男子駕車逆向撞康橋學生釀7人輕重傷，據了解，他涉嫌毒駕，且出社會以來就離不開毒品。（警方提供）

    2025/04/24 13:32

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣41歲蕭姓男子駕車逆向衝撞康橋學校環島自行車隊，造成7名學生輕重傷。蕭男來自邊緣家庭，父母皆已離世，唯一胞妹已嫁人，他出獄後獨居在社頭鄉老家三合院，22歲退伍後接觸安非他命被查獲，送勒戒又再犯，出社會以來不是在勒戒所就是在監獄中度過，這次又吸食新興毒品「依托咪酯」（喪屍煙彈）後毒駕釀成7名學生輕重傷的悲劇。

    鄰居透露，蕭男是村內公認的問題人物，平日獨來獨往，與鄰居幾乎無互動。2012年被關出獄回來，經常帶「普攏共」的友人在三合院內，裡面在做什麼，他們不知道，但有人說在開毒趴。

    蕭男的吸毒史更是洋洋灑灑，2002年首度吸食安非他命被捕，勒戒後獲不起訴處分。隔年他再次吸毒，因屬勒戒5年內再犯，2004年遭判刑7月、4月，合併執行10月，出獄後又因竊盜、吸毒及違反替代役條例等案，遭判9年徒刑確定。

    2015年10月假釋出獄並交付保護管束，期間仍無法戒除毒癮，2019年再度被查獲購買毒品，並在住處以香菸混海洛因吸食，尿液檢驗呈嗎啡、可待因陽性反應，最終被判刑8月、10月，合併執行1年3月。

    2022年出獄，再沾染毒新興毒品「依托咪酯」（喪屍煙彈），這次因毒駕釀成7名學生輕重傷的悲劇。

    彰化地檢署強調，「依托咪酯」（喪屍煙彈）毒品危害社會甚鉅，尤其新興毒品「依托咪酯」易導致意識模糊，釀成嚴重車禍。法務部已多次宣示反毒決心，臺灣高等檢察署也督導各地檢署執行「緝毒安居專案」，彰化地檢將持續嚴打毒品犯罪，並擴大追查此案毒品來源，依法嚴辦，以維護公共安全。

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