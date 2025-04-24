抓到了！台中偷女性內衣褲變態賊 落網稱「興趣」

監視器拍下，邱姓男子鬼鬼祟祟拿拖把行竊女性絲襪。（記者陳建志翻攝）

2025/04/24 13:27

〔記者陳建志／台中報導〕台中市邱姓男子（55歲），因對女性內衣褲等貼身衣物有癖好，前天凌晨接連前往大里區西村路、亞洲街，行竊民眾晾在家裡的內衣褲，拿不到還去附近找了一根拖把，最後順利偷到絲襪才滿足的離去，民眾直到隔天發現內衣褲不見才報案，警方獲報調閱監視器，鎖定邱男犯案，昨晚11點多在停車場將他逮獲，邱男落網後表示因「興趣」才偷女性內衣褲，訊後依竊盜罪嫌函送法辦。

台中大里西村路、亞洲街，兩戶民眾家裡晾乾的女性內衣褲、絲襪，22日凌晨都被人偷走，民眾擔心住家附近出現變態賊，趕緊向警方報案。警方清查，發現總共偷走了2套女性內衣褲，一件T恤，還有1件絲襪。

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霧峰分局內新派出所獲報，調閱附近監視器追緝，發現該名竊賊先騎車到附近，再徒步到犯案地點行竊女性內衣褲，監視器並拍到，這名男子到場後，發現民眾晾在室外的內衣褲，立刻伸手偷走，徒手拿不到還不死心，去附近找到一支拖把，前後試了好幾次，順利偷到1件絲襪，才心滿意足的離開。

警方經擴大調閱監視器，發現該名男子騎乘機車離開的畫面，以車追人鎖定邱姓男子（55歲）犯案，但因邱男居無定所，警方難以鎖定行蹤，經持續追緝，終於發現他出現在一處停車場附近，昨晚11點多前往停車場將他逮捕帶回警局。

邱男落網後坦承犯案，向警方供稱，偷竊女用內衣褲是因「興趣」，全案訊後依竊盜罪嫌函送台中地檢署偵辦。

台中邱姓男子行竊女性內衣褲，警方調閱監視器將他逮捕，訊後依竊盜罪嫌函送法辦。（記者陳建志翻攝）

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