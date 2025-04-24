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    基隆山區工寮火警濃煙竄天際 消防隊員搶救中

    消防隊員抵達時火勢猛烈，全面燃燒。（記者吳昇儒攝）

    消防隊員抵達時火勢猛烈，全面燃燒。（記者吳昇儒攝）

    2025/04/24 13:27

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市消防局今日中午12時許，接獲民眾報案指出，位於月眉路山區旁的一處工寮冒出陣陣黑煙。消防局立刻派遣信二、暖暖、信義等分隊前往現場搶救，抵達時屋內已經全面燃燒竄出火舌。現場一度傳出有人受困，但目前仍在清查當中，起火原因得則待火勢撲滅後，進一步釐清。

    消防隊員抵達現場時，發現火舌已經竄出，立刻佈線射水，但因附近堆滿雜物，搶救不易。支援人力抵達後，全面灌救方能控制住火勢。

    起先鄰居稱該處已經許久未有人居住，但搶救時又有其他人表示，有一名年約30多歲行動不便的男子住在屋內，不知是否脫困。警、消人員為求慎重，立刻調閱周邊監視器，邊救火邊搜索，釐清有無人員受困。

    目擊民眾指出，案發當時有聽到電線桿發出「碰的一聲」，接著就冒出火光，隔沒多久濃煙四竄。

    消防隊員現正進行殘火處理，目前逐一釐清屋內有無人員受困，火災調查科人員隨即將進入採證釐清起火原因。

    支援隊員射水灌救。（記者吳昇儒攝）

    支援隊員射水灌救。（記者吳昇儒攝）

    目擊民眾指出看見電線桿上的箱子爆出火光，碰的一聲。（記者吳昇儒攝）

    目擊民眾指出看見電線桿上的箱子爆出火光，碰的一聲。（記者吳昇儒攝）

    山腳下就能看到濃煙直竄天際。（記者吳昇儒攝）

    山腳下就能看到濃煙直竄天際。（記者吳昇儒攝）

    濃煙直竄天際。（記者吳昇儒攝）

    濃煙直竄天際。（記者吳昇儒攝）

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