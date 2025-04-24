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    首頁　>　社會

    太瞎！30多人持棍棒打群架？台中警察馳抵竟是拍電影

    警方接獲打群架的報案，馳抵始知是拍攝黑道幫派的電影。（警方提供）

    警方接獲打群架的報案，馳抵始知是拍攝黑道幫派的電影。（警方提供）

    2025/04/24 13:16

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一家網路自媒體公司本月11日深夜，於街頭拍攝黑道幫派題材的微電影，未事先申請拍攝許可，引發民眾誤認是鬥毆而報警，警方全副武裝火速馳援，驚見30多名年輕人，甚至手拿棍棒等武器，劇組人員見到大陣仗警力一臉錯愕，急忙澄清是在拍片，並向警方致歉，警方確認無實際衝突後，當場告誡並提醒劇組，爾後務必依法申請拍攝許可，劇組人員亦配合收拾器材離去，讓這場深夜騷動平安落幕。

    台中市政府警察局第三分局東區分駐所接獲「很多年輕人聚集打架」的報案，警方不敢大意，立即調派線上巡邏警網，連派出所內警力都全副武裝支援，警方抵達後，只見現場約有30多名男女聚集，部分人員甚至手持棍棒等疑似「武器」，讓員警繃緊神經嚴陣以待，沒想到，這群人見到警方大陣仗到場，神情同樣錯愕，隨即放下手中的「武器」，高舉雙手配合警方盤查，直喊「誤會一場！」

    經了解，原來這是一支網路自媒體拍攝團隊，當晚為拍攝幫派題材的自創微電影，特地邀集臨演並挑選離峰時段的停車場取景，為營造逼真效果，不僅演員衣著打扮酷似電影《角頭》中的角色，持棍棒的情節也是劇情所需，現場亦設有燈具、攝影器材及音響設備，經警方逐一查驗，確認所持物品皆為拍攝道具，並無危害，這才讓員警鬆了一口氣。

    儘管最終證實為一場烏龍誤會，警方仍依法登記現場負責人及相關人員資料，並當場予以勸導，警方強調，即使拍攝地點是人車較少的空地（停車場），仍應事先向相關單位申請拍攝許可，並妥善設置告示及現場管制措施，以免引發社會大眾誤解或恐慌。劇組人員也坦承事前規劃不足，向警方致歉並承諾未來拍攝將依規定辦理，隨即配合收拾器材，平和離去，讓這起深夜騷動平安落幕。

    30多名年輕人在停車場拍黑道幫派電影，演員手持棍棒（圖中）引發民眾誤會報警。（警方提供）

    30多名年輕人在停車場拍黑道幫派電影，演員手持棍棒（圖中）引發民眾誤會報警。（警方提供）

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