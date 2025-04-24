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    防災士師資培訓今在警大舉辦 盼全民參與提升防救災量能

    消防署與中央警察大學今舉辦114年第2場次防災士種子師資培訓開訓典禮，由消防署副署長馮俊益（左）及警察大學總務長林子涵（中）共同主持。（消防署提供）

    消防署與中央警察大學今舉辦114年第2場次防災士種子師資培訓開訓典禮，由消防署副署長馮俊益（左）及警察大學總務長林子涵（中）共同主持。（消防署提供）

    2025/04/24 12:37

    〔記者陸運鋒／新北報導〕消防署與中央警察大學今舉辦114年第2場次防災士種子師資培訓開訓典禮，由消防署副署長馮俊益及警大總務長林子涵共同主持，參訓學員來自國防部、警察大學及中華電信，期望有更多的民眾加入防災士行列，提升防救災知能及社會防災量能。

    馮俊益表示，隨著極端氣候加劇與災害型態的多元化，台灣面臨的挑戰日益嚴峻，無論是颱風、地震、豪雨或突發災害，都必須具備迅速應變、有效應對的能力，而這一切的基礎，就是來自於平時的防災意識與扎實的訓練。

    馮俊益指出，除感謝中央警察大學、國防部及中華電信遴派符合資格的同仁，參與防災士種子師資培訓，適時擴充防災士師資量能，為日後更多民眾參與防災士培訓工作預作準備與努力。

    馮俊益說，防救災的工作是永無止境、不斷精進提升的，透過防災士的培訓可以有效強化台灣防災量能，一起為提升風險意識、推廣防災士理念及自助互助觀念而努力。

    消防署指出，為擴大全民防救災量能，持續推廣防災士培訓，目的在提升民眾自身防災意識及技能，讓大家平時能自主協助防災宣導，引導社區做好減災整備，災害來臨時也可以自救及應變，將防災的觀念深植於日常生活中，不只是自我防災能力的提升，更是對家人、對鄰里、對整個社區的一種承諾與貢獻。

    消防署與中央警察大學今舉辦114年第2場次防災士種子師資培訓開訓典禮，參訓學員來自國防部、警察大學及中華電信 。（消防署提供）

    消防署與中央警察大學今舉辦114年第2場次防災士種子師資培訓開訓典禮，參訓學員來自國防部、警察大學及中華電信 。（消防署提供）

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