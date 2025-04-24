家中500萬現金不翼而飛！男「內賊」輕鬆盜走鉅款花剩40萬

警方展開圍捕行動，於吳男住處周邊埋伏，見時機成熟，迅速破門攻堅，當場逮捕吳嫌。 （竹北警分局提供）

2025/04/24 12:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣驚傳離奇竊盜案！去年12月有民眾驚覺自家擺放桌上的500萬元現金，竟然憑空消失，警方獲報深入調查後赫然發現，竟是熟人所為，35歲吳姓男子疑似掌握住家門禁密碼，形同「內神通外鬼」般潛入行竊，全案猶如電影橋段般離奇曲折，最後警方火速破案，查扣僅剩的40萬元贓款，還槓上開花，起獲仿巴西「金牛座」改造手槍一把！

竹北警分局調查，事發當日，報案民眾於上午11時發現住家遭竊，經點算財物，擺放於桌上的鉅額現金500萬元不翼而飛。由於住處並無遭破壞痕跡，警方研判是熟門熟路的內賊犯案，旋即調閱社區監視器，果不其然，畫面顯示有1名男子於案發前一日晚間，搭乘計程車前來，並神色自若地輸入門禁密碼，有如神助般順利破解公寓1樓至4樓的各門禁管制，輕鬆進入住處，迅速將桌上鉅款搜刮一空後，再度搭乘計程車揚長而去，全程行動俐落，宛如專業內賊犯案。

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警方指出，嫌犯進出全程未破壞任何門鎖，顯見對密碼相當熟悉。被害人也坦言，僅有1名員工吳男知悉其住家門禁密碼，懷疑對方可能「監守自盜」，協助外人犯案。

警方立即成立專案小組，並報請新竹地方檢察署檢察官指揮，擴大調閱沿線監視器，追查計程車動向，成功鎖定竊嫌吳男身分及落腳處。經追查與監控，警方展開圍捕行動，於吳男住處周邊埋伏，見時機成熟，迅速破門攻堅，當場逮捕嫌犯，並在其住處查獲剩餘贓款40餘萬元，及查扣一把仿巴西「金牛座」改造手槍，全案移請檢方偵辦並起訴在案。

竹北警分局呼籲，民眾若家中存放鉅額現金，應加強保管措施，避免讓他人知曉金錢存放處及門禁密碼，以免成為有心人士覬覦的目標。此外，建議定期更換門禁密碼，並搭配監控、警報等安全設備，多層防護才能有效降低風險。

民眾驚覺自家擺放桌上的500萬元現金，竟然憑空消失，警方調查懷疑竟是熟人所為，順利逮捕到內賊35歲吳姓男子，並查扣40萬元贓款及仿巴西「金牛座」改造手槍一把！ （竹北警分局提供）

警方展開圍捕行動，於吳男住處周邊埋伏，見時機成熟，迅速破門攻堅，當場逮捕吳嫌。 （竹北警分局提供）

民眾驚覺自家擺放桌上的500萬元現金，竟然憑空消失，警方調查懷疑竟是熟人所為，順利逮捕到內賊35歲吳姓男子，並查扣40萬元贓款及仿巴西「金牛座」改造手槍一把！ （竹北警分局提供）

竹北警方順利逮捕到內賊35歲吳姓男子。 （竹北警分局提供）

畫面顯示有1名男子於案發前一日晚間，搭乘計程車前來。 （竹北警分局提供）

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