獨家》牙材大廠鼎興詐貸37億 高院因速審法減刑改判負責人何宗英15年

牙材大廠鼎興公司涉嫌詐貸銀行等業者322次共37億多元，一審判鼎興負責人何宗英18年徒刑，高院考量此案審理至今已逾8年，符合速審法減刑規定，今改判何宗英15年徒刑。（資料照）

2025/04/24 12:01

〔記者楊國文／台北報導〕國內牙材大廠鼎興貿易負責人何宗英、總經理張譽瀚等人，被訴勾結牙醫師，聯手向銀行、民間租賃公司詐貸322次，總金額逾37億元，台北地院依違反銀行法、詐欺等罪，判何宗英18年、張譽瀚12年、財務主管江美玉22年徒刑，上訴後，高等法院考量上案從起訴至今已逾8年，且何等人償還部份款項，均給予減刑，改判何15年、張8年、江女18年，可上訴。

北檢調查，2008年起，鼎興發生資金缺口，何宗英等人為維持集團營運，謀議向銀行及民間租賃公司詐貸，由張譽瀚向9家牙醫診所、醫院牙科部借用醫師個人或診所簽發的支票，有醫師貪圖每次30萬至100萬元報酬應允、有人則為了開立發票可減稅，也有醫師未收錢，但受人情請託而同意。

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鼎興公司在無實際交易情況下，竟偽造買賣合約、統一發票會計憑證等不實資料，甚至偽刻牙醫診所大小章，向新光商業銀行等9家銀行、中租迪和等4家租賃公司詐貸322次，詐貸金額共37億7488萬7400元；2016年7月，何宗英及鼎興集團的支存帳戶陸續跳票，全案爆發。

檢方指出，何宗英身為鼎興集團負責人，長期以詐欺手法詐得逾37億7000萬元，嚴重衝擊社會經濟秩序、破壞金融體制，且犯後狡辯，對於貸款流向交代不清，推諉責任，惡性重大，依銀行法、詐欺等罪起訴，並建請判處20年徒刑。

至於江美玉，檢方指控，江女利用「兩面手法」搬錢，一方面以何宗英的名義指示公司員工向銀行詐貸，再透過江旗下的紙上公司充當「地下錢莊」，借款予鼎興收取重利，最後將上億元不法所得匯往澳洲，2016年7月案發前潛逃澳洲，直到10月25日居留時間將屆才自行返台，被調查局幹員解送北檢歸案，犯行較何更為嚴重，起訴並求刑25年。同案還有總經理張譽瀚等主管、員工被起訴。

台北地院依違反銀行法、詐欺等罪，判何宗英18年、張譽瀚12年、財務主管江美玉22年徒刑，另有多位牙醫被判刑。

沒收犯罪所得方面，北院宣告沒收鼎興貿易公司1億5千多萬元，鼎興牙材1億6340萬元，宗哲國際3億4950萬，頌展公司2963萬餘元，4公司總計6億9553萬餘元。

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