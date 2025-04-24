台66楊梅段3車撞一團！大貨車橫躺交通中斷 警方拖吊排除

66線新屋往大溪方向14.8公里處上午9時多發生3車車禍，警方拖吊排除。（記者黃政嘉翻攝）

2025/04/24 11:54

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市台66線新屋往大溪方向14.8公里處的楊梅路段今天上午9時多發生3車車禍，一輛沿外側車道直行的大貨車不明原因先撞上停放路肩的水泥預拌車，同時碰撞內側直行的轎車，轎車車頭部分毀損，警消獲報到場處理，所幸僅大貨車駕駛膝蓋擦傷，無人受困、送醫，目前警方拖吊排除中，另引導車輛行駛平面側車道，車禍發生原因待調查釐清。

楊梅警分局指出，警方9時15分獲報台66線東向14.8公里處，58歲李姓男子駕駛大貨車沿外側車道直行，行經事故地點時，不慎撞擊因故障停放於路肩的水泥預拌車，撞擊後失控翻覆橫躺，同時碰撞內側直行的自小客車，僅大貨車駕駛李男受輕微擦挫傷，經檢測3位駕駛酒測均為值為0，警方於台31線與台66線往東匝道口，引導車輛行駛平面側車道，並通知拖吊車協助處理。

請繼續往下閱讀...

桃園市政府消防局說明，9點16分獲報台66線15公里處，大貨車、水泥攪拌車與汽車發生車禍，受傷1人為駕駛大貨車的58歲李姓男子，膝蓋擦傷，李男向消防表示不需救護車送醫。

一輛沿外側車道直行的大貨車不明原因撞上停放路肩的水泥預拌車，同時碰撞內側直行的轎車，轎車車頭部分毀損。（記者黃政嘉翻攝）

桃園市台66線新屋往大溪方向14.8公里處的楊梅路段，今天上午9點多發生3車禍。（翻攝臉書「新屋生活圈」）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法