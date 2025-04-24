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    警銀攜手強化防詐意識 共同守護民眾財產

    澎湖縣政府警察局與轄內多家金融機構合作，簽署防詐聯盟。（圖由澎湖縣警察局提供）

    澎湖縣政府警察局與轄內多家金融機構合作，簽署防詐聯盟。（圖由澎湖縣警察局提供）

    2025/04/24 11:56

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府警察局為有效防制日益猖獗的電信及金融詐騙案件，與轄內多家金融機構持續深化合作機制，強化第一線防詐應變作為，雙方攜手簽署警銀反詐騙聯防合作備忘錄，並建立即時聯繫通報平台，成功攔阻多起詐騙案件，守護民眾辛苦積蓄。

    警方針對常見詐騙手法進行深入分析，並提供金融業者教育訓練課程，協助提升櫃檯人員識詐與通報能力，鼓勵行員在發現異常提領行為時主動關懷並通報警方。警方也建議家庭成員彼此提醒防範詐騙，共同建立正確防詐觀念，未來將持續深化與金融機構的合作關係，擴大宣導與即時通報網絡，發揮警民合力，打造更安全的無詐環境，讓詐騙無所遁形。

    澎湖縣政府警察局長林温柔表示，詐騙集團手法不斷變化，常用假投資、假交友等詐騙話術，詐騙民眾臨櫃匯款，若無第一線行員即時警覺與通報，許多案件恐造成重大財產損失。根據統計，過去3個月內透過警銀聯防機制，已成功攔阻17起詐騙案件，避免民眾損失金額高達新臺幣678萬餘元，顯示合作成果卓著。

    金融機構代表則呼籲民眾，自身金融帳戶千萬不可隨意借人使用，若金流涉及詐騙案件，會被列管為警示帳戶，最直接的影響就是無法匯出、匯入及提領所有款項，等於銀行帳戶無法使用，一旦帳戶被列管為警示帳戶，直到司法程序結束前，該警示帳戶都無法使用，對於民眾權益影響甚深。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    澎湖縣政府警察局長林溫柔，率先簽署防詐合作契約。（圖由澎湖縣政府警察局提供）

    澎湖縣政府警察局長林溫柔，率先簽署防詐合作契約。（圖由澎湖縣政府警察局提供）

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