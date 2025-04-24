鬼切男撞康橋7生 交通部：毒駕累犯罰鍰無上限

康橋國際學校騎單車環島，22日行經彰化埤頭路段時遭逆向車輛撞擊，十多台腳踏車倒成一團。（資料照）

2025/04/24 11:30

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「毒駕」逆向衝撞康橋學生釀7傷 肇事嫌犯羈押禁見

〔記者蔡昀容／台北報導〕新北市康橋國際學校高二單車環島車隊22日行經彰化縣彰水路時，遭逆向車撞擊，造成7名學生輕重傷，肇事駕駛蕭男疑施用海洛因等毒品。交通部今（24日）表示，若確為毒駕，依照道交處罰條例可吊銷執照，累犯罰鍰金額也無上限。

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蕭男在事發前曾多次鬼切變換車道，詭異飄移的行徑不似正常狀態下開車，警方採驗血液及尿液釐清是否毒駕。

媒體報道，蕭男接受偵訊時，坦承施用一級毒品海洛因、依托咪酯等毒駕，加上其有拒接警方電話、與他人討論案情後刪除對話內容，被依涉過失傷害及公共危險等罪嫌移送。

交通部公共運輸及監理司長林福山表示，毒駕涉及刑法185條之3 及道路處罰條例第35條，過去已多次修法加重處罰。

林福山指出，此案最後若證實為毒駕，會優先以刑事法律論處，依據刑法185條之3，如致人重傷的話，此案可處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。

至於道路交通管理處罰條例第35條，林福山指出，此案如毒駕致人重傷，吊銷其駕駛執照，並不得再考領。

罰鍰方面，依據同法，汽車駕駛人毒駕可處3萬元以上、12萬元以下罰鍰，10年內犯第2次，罰鍰依最高額處罰之，第3次以上者按前次罰鍰金額加罰9萬元。也就是說，罰鍰金額是沒有最高上限的，比照酒駕。

林福山表示，毒駕防治是交通部及內政部警政署的重點，交通部、法務部及內政部會持續滾動式檢討相關防治作為。

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