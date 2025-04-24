獨家專訪》LED路燈採購弊案改判無罪 花蓮議長張峻︰感謝司法還清白

高院今宣判LED路燈採購案，一審判現任花蓮縣議長、時任副議長的張峻7年8月，高院今逆轉改判無罪，張峻接受本報獨家專訪時，直呼「感謝司法還他清白」。（記者楊國文攝）

2025/04/24 11:30

〔記者楊國文／台北報導〕LED燈具廠商鑫源盛科技、教昱科技，被控以行賄手法，透過新北市、南投、花蓮等數個鄉鎮長或議員辦理採購LED設施，或以議員補助款配合詐財牟利，新北地院依貪污等罪，將時任花蓮縣副議長且現任議長的張峻、南投縣議員陳國雄等8位現、前任議員判刑5年至9年6月不等徒刑；高等法院今逆轉改判張峻無罪，多位被告也獲判無罪。可上訴。

張峻庭後接受本報獨家專訪時，喜形於色，直呼「感謝司法還他清白」，此案纏訟多年，他始終堅信司法是公正的，終於等到今日高院判他無罪，建議高檢署勿上訴最高法院，節省司法資源。

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張峻稍早也在臉書稱，他被啗害捲入LED官司，這是一場從頭到尾的政治迫害，「我相信清白終將被看見」、「公義終將實現」，感謝高院合議庭審判長、法官公正判決，還給他遲來的公道，還他清白和尊嚴。

新北地檢署調查，鑫源盛、教昱等科技公司業者，為將庫存的LED路燈、電子看板、電腦軟體售出，於2010至2012年間，與掮客、花蓮、南投縣議員及新北、彰化、花蓮等鄉鎮首長掛勾，明知鄉鎮無更換LED路燈等需求，仍製造採購需求假象，製作虛偽比價單，再配合以共同供應契約方式採購，讓廠商標得總價逾一億元的採購案。

檢方指出，議員每年有400萬元額度，可建議縣府輔助縣級以下各鄉鎮市公所等單位，掮客深知此事，因此找願意配合的機關與議員，並說服業者後，由議員填寫「建議案使用表」補助機關、學校採購LED燈或電子看板，廠商可從補助款中分得近5成利益、掮客分得3成5至4成5利益，議員均為2成。

檢方偵結，依貪污等罪，起訴包括時任花蓮縣國民黨籍副議長張峻、議員楊德金、余夏夫、施慧萍、邱永双、前議員孫永昌，無黨籍議員葉鯤璟、林秋美、民進黨籍議員莊枝財及南投縣國民黨籍前議員陳國雄等10人，每人涉收回扣20萬至180萬元不等，並起訴新北市、花蓮縣、南投縣所屬多位鄉鎮長、掮客陳申馳等人。

新北地院2016年11月18日判決張峻7年8月、楊德金9年6月、葉鯤璟7年10月、余夏夫、莊枝財、林秋美、陳國雄均7年6月、孫永昌5年、施慧萍與邱永双均無罪；鑫源盛科技等業者、職員被判2月至1年8月不等徒刑；掮客部份，以陳申馳判刑19年最重，其餘判刑5月至14年6月不等徒刑。

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