新手爸不耐2月大兒子哭鬧 劇晃致腦傷判囚5年定讞

台中一名新手爸不耐出生僅2個月的兒子哭鬧不止，竟情緒失控劇烈猛晃、拋摔，導致男嬰腦部重創，一度命危，最高法院維持二審5年刑定讞。（情境照）

2025/04/24 11:22

〔記者張文川／台北報導〕3年前台中市一名新手爸爸當妻子洗澡時單獨照顧出生僅2個月的兒子，因不耐男嬰哭鬧不止，竟情緒失控劇烈猛晃、拋摔，導致男嬰腦部重創，一度命危，語言、動作的未來發展都面臨障礙，台中地院一審依成年人故意對兒童傷害致重傷害判處6年6月徒刑，二審考量他和兒子互動良好，積極學習和幼兒互動，也定期帶兒子回診，減輕改判5年徒刑，最高法院維持5年刑定讞。

判決指出，家住台中市太平區的男嬰父親於2022年4月15日在因不耐兒子哭鬧，把兒子抱起劇烈搖晃頭部、拋摔到客廳沙發上，兒子放聲大哭，妻子一度走出浴室查看，他裝做若無其事抱哄著兒子，不料過沒多久，兒子就因腦部受創而身體癱軟，緊急送醫後一度失去呼吸心跳，經送醫急救後才恢復心跳而甦醒。

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但後遺症不少，男嬰因搖晃過激而腦出血，導致腦萎縮、多處空洞化，造成眼球、視神經及聽力障害，認知及視覺功能皆嚴重毀敗，檢方起訴。

一審台中地院審理時，男子否認犯行，辯稱沒搖晃、拋摔兒子，辯稱是兒子自己從沙發滾下來，當時他雖情緒不穩、易怒，常因兒子哭鬧而影響出生時睡眠品質，但只曾捏過兒子臉致瘀青，法院依據醫師鑑定報告，認為男嬰傷勢是遭外力搖晃、拋摔所致，不採信辯詞。

妻子證稱，兒子當時剛喝完奶，她將兒子放在沙發上，四週都圍棉被，確認小孩睡著才去洗澡，洗到一半聽見兒子哭聲就衝出來，只見丈夫將兒子抱在身上說「沒事」，但後來就出事了。一審量處6年6月徒刑。

二審台中高分院考量，男子雖仍否認犯置，但考量他犯後立即將男嬰送醫，目前和妻子持續照顧小孩、定期回診，其岳父也證稱女婿事發後情緒很失落，曾哭著問他怎麼辦，他幫女婿向法院求情網開一面，女婿現在愛家，相信未來會更好，社工也說男子積極學習和小孩互動。審酌後減輕改判5年徒刑，獲最高法院維持定讞。

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