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    盜採陸砂罰8千多萬繳不到5％! 高市議員籲移送法辦

    高市議員黃彥毓要求市府正視盜採陸砂情況。（翻攝官網）

    高市議員黃彥毓要求市府正視盜採陸砂情況。（翻攝官網）

    2025/04/24 11:00

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員黃彥毓今質詢時提到旗山地區近幾年又出現盜採陸砂情況，質疑現行監控、裁罰機制已經失效，甚至裁罰8千多萬元收繳不到5%!建議依法送辦、把盜採者關起來比較有效!經發局長廖泰翔指出，會與相關單位討論。

    黃彥毓指出，他接到陳情指出旗山美濃這幾年陸續出現許多坑洞，懷疑有人盜採砂石?卻沒感覺到相關單位有處置?他調閱資料顯示，105年到113年，市府列管坑洞從35個到17個，但現實情況是仍有新的坑洞出現。

    他進一步提到，盜採陸砂被抓到，可裁罰100萬到500萬元，但多數被罰者其實名下無財產，據了解罰款收繳率很低。

    除了現行裁罰機制有漏洞，巡查機制也有問題，目前多以列管坑洞為主，每週會派員巡查，但真正該查、開預防的應該是還沒開挖卻有嫌疑的情況，特別是大型機具若開入農地，幾乎篤定即高機率要盜採陸砂!?

    黃彥毓認為，目前無論中央法令、巡查機制，都讓外界覺得無效，建議市府應積極跟中央討論，並可考慮納入科技監控，讓巡查機制升級，一旦查到違規，有機會在第一時間處置，事後也有依循。

    廖泰翔答詢允諾，會與中央、警政機關持續討論，智慧監控部分會立刻評估，一個月內回覆。

    高市經發局長廖泰翔允諾，會儘速評估智慧監控納入盜採陸砂機制。（翻攝官網）

    高市經發局長廖泰翔允諾，會儘速評估智慧監控納入盜採陸砂機制。（翻攝官網）

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