輕鬆投資網路全程代經營包準獲利 男子險匯15萬

男子險匯15萬，遭警方勸阻。（警方提供）

2025/04/24 10:56

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市梧棲區1名44歲陳姓男子日前於網路上加入詐團所置的電商網拍的Line群組，起先自稱可協助買賣貨品獲利的女性成員投資，該詐團即開始鼓吹「投資越大獲利越大」等話術，要求陳男擴大投資至15萬元，陳男不疑有他，21日前往梧棲區某銀行申請網路銀行並準備匯款時，經行員機警關懷詢問，陳男表示為網路買賣商品投資，行員研判陳男遭詐騙，即時通報警方到場協助了解，保住積蓄。

警方調查，該名成員起初稱以2916元即可作為初期投資門檻，之後，再接續由1名自稱「一級服務商」等成員，表明將為陳男以一對一投資服務方式，包準獲利，並上傳「高跟鞋」等商品相片請陳男挑選，將放於陳男電商平台拍賣，讓陳男信以為真。

請繼續往下閱讀...

中市清水警分局安寧所警員王雨新、賴韋成到銀行了解，陳男表示「是投資代為網路經營買賣商品，獲利十分穩定」，對方鼓吹擴大投資並要其先行匯款，後續還將加碼至15萬元。陳男出示手機供警方查證後，即表示這是詐騙手法，警方原本提醒「不要將存簿拍給對方」，陳男隨即表示「我没有拍給他，只是將帳號及密碼傳給對方，買賣匯款入帳給我用的」，所幸在警方及行員及時發現處理下，成功保住陳男幾年辛苦工作累積所存款及避免帳戶遭盜用或清空。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法