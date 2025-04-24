為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    輕鬆投資網路全程代經營包準獲利 男子險匯15萬

    男子險匯15萬，遭警方勸阻。（警方提供）

    男子險匯15萬，遭警方勸阻。（警方提供）

    2025/04/24 10:56

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中市梧棲區1名44歲陳姓男子日前於網路上加入詐團所置的電商網拍的Line群組，起先自稱可協助買賣貨品獲利的女性成員投資，該詐團即開始鼓吹「投資越大獲利越大」等話術，要求陳男擴大投資至15萬元，陳男不疑有他，21日前往梧棲區某銀行申請網路銀行並準備匯款時，經行員機警關懷詢問，陳男表示為網路買賣商品投資，行員研判陳男遭詐騙，即時通報警方到場協助了解，保住積蓄。

    警方調查，該名成員起初稱以2916元即可作為初期投資門檻，之後，再接續由1名自稱「一級服務商」等成員，表明將為陳男以一對一投資服務方式，包準獲利，並上傳「高跟鞋」等商品相片請陳男挑選，將放於陳男電商平台拍賣，讓陳男信以為真。

    中市清水警分局安寧所警員王雨新、賴韋成到銀行了解，陳男表示「是投資代為網路經營買賣商品，獲利十分穩定」，對方鼓吹擴大投資並要其先行匯款，後續還將加碼至15萬元。陳男出示手機供警方查證後，即表示這是詐騙手法，警方原本提醒「不要將存簿拍給對方」，陳男隨即表示「我没有拍給他，只是將帳號及密碼傳給對方，買賣匯款入帳給我用的」，所幸在警方及行員及時發現處理下，成功保住陳男幾年辛苦工作累積所存款及避免帳戶遭盜用或清空。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播