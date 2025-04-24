「台灣第一特務」張超然等3退役將校當共諜 二審判決出爐

自稱「台灣第一特務」的國防部軍事情報局退役上校張超然。（資料照）

2025/04/24 10:34

〔記者楊國文／台北報導〕自稱「台灣第一特務」的國防部軍事情報局退役上校張超然，被控替中國在台發組織，吸收軍情局退役少將岳志忠、退役上校周天慈、王大旺，蒐集情報員個資、軍事機密情報給中方，台北地院依國安法發展組織等罪，判張1年6月、周1年2月，另依發展組織未遂罪判岳10月徒刑，王無罪；上訴後，高等法院今判決駁回，維持一審刑度，可上訴三審。

檢方調查，1999年軍情局退役陸姓上校在深圳被軟禁，張超然奉命前去營救，結識中國廣東省國安廳官員「韋先生」等人，卻反被吸收為共諜；張後來吸收周，居間協調軍情局退役軍官赴中時間與安排機票食宿。

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2012年，岳志忠欲赴中探親但擔心被捕，張遊說稱，只要赴中與「韋先生」見面，就保證平安；同年8月間，岳在張、周安排下到澳門會晤韋先生，讓中方得以蒐集岳、周在軍情局的職務經歷及業務，周還就中方提供的我國情報員照片進行身分指認，事後岳獲贈6千元港幣，在免稅店購買價值約3萬元名牌包回台。

2016年6月，岳志忠在周陪同下再度赴廣東，周收受3千美元先返台，岳在中國官員陪伴下赴鄭州探親並接受食宿招待。

王大旺另在張安排下，同年8月赴中探親，不料，王一到廣州機場就被中國國安人員攔截帶走，張連忙向廣東國安廳求助，王涉嫌洩漏軍情局24名同學的任職經歷、背景，事後獲贈茶葉、人民幣與手機。北檢依國家安全法發展組織、國家情報工作法的洩漏國家情報資訊等罪，起訴張超然等4人。

台北地院採不公開方式審理，張超然在庭外受訪否認是共諜，並稱自己之所以會被視為共諜，是被同案被告周天慈、王大旺的偵訊筆錄所害，「周天慈是膽小鬼，日前開庭已向我道歉，王大旺也已向我道歉」。

北院去年9月審結，依國安法發展組織、國家情報工作法等罪，判張超然1年6月、周天慈1年2月，另依發展組織未遂罪判岳志忠10月徒刑，王獲判無罪。檢方、張超然等多位被告均不服判決，上訴高等法院。

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