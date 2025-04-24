滑板客逆向漂浮被叭 與駕駛扭打互告

鄭男騎滑板車上路，不滿被後方汽車按喇叭，與何姓駕駛扭打。（記者吳仁捷翻攝）

2025/04/24 10:24

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三重鄭姓男子常騎乘滑板車出入中興橋頭附近，23日晚間他又騎乘滑板車外出，在成功路145巷口從人行道逆向騎到對向車道，跨越分隔線切入車道時，阻擋後方車輛被叭，鄭男攔車爭執，與何姓駕駛口角後互嗆，當街扭打，警方到場區隔雙方，雙方互控傷害、妨害自由及公然侮辱，警方也對鄭男開罰，最高處以三千六百元罰鍰。

據了解，這起案件發生在23日晚間7時許，39歲鄭男騎乘滑板車途經成功路及成功路145巷口，鄭男從人行道逆向，要騎到順向車道，沒發現後方何姓男子轎車，何男快開到巷底時按喇叭示警鄭男，鄭男一時氣憤停下衝到駕駛座旁跟30歲駕駛何男理論。

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鄭男質問「叭甚麼」，何姓駕駛說「你擋路ㄟ」，雙方一言不合，當街扭打，三重警分局中興橋派出所獲報，到場處置，先區隔雙方，將兩人帶回派出所釐清案情。

在警局中，何男對鄭男提出傷害、妨害自由告訴；鄭男對何男提出傷害、公然侮辱告訴，警方依規定受理，訊後移請新北地檢偵辦；針對鄭男違規騎乘電動滑板車部分，警方依道路交通管理處罰條例第69條5項舉發，最重處行為人三千六百元以下罰鍰，並禁止其行駛或使用。

附近鄰居透露，鄭男經常騎乘滑板車在三重集美一帶，成功路、中興橋頭出沒，不但威脅行人通行，也常衝到車道跟汽機車搶道，險象環生，希望警方加強取締，避免影響行人、行車安全。

鄭男騎滑板車上路，不滿被後方汽車按喇叭，與何姓駕駛扭打。（記者吳仁捷翻攝）

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