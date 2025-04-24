房東不給辦租屋補助 房客恐嚇「小心房子變凶宅」

高雄楊姓房東不同意辦理租屋補助，房客竟揚言要讓房子變凶宅。租屋契約示意圖。（資料照）

2025/04/24 10:21

〔記者黃佳琳／高雄報導〕陳姓女子向楊姓婦人租房子，有意申請租屋補助，但房東疑似不同意，雙方為此發生衝突，陳女竟傳訊給楊婦老公，恐嚇「小心你的房子變凶宅」；楊婦老公提告求償10萬元，法官判陳女應賠3萬元。

判決指出，2020年2月，陳女向楊婦租房後，一租就是3年，2023年9月，陳女有意續租並申請租補補助，但楊婦不同意，雙方為此發生口角衝突；陳女不甘被拒，竟傳訊給楊婦老公，恐嚇他「12月你要小心你的房子、我有憂慮症，你等12月底就知道如何成為凶宅；12月就是凶宅，11月會的話也有可能」。

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楊婦老公看到簡訊後也火大，認為陳女只因租屋糾紛就恐嚇要在他的房子裡輕生，氣得向陳女提告求償10萬元；高雄地方法院簡易庭審理時，陳女辯稱，她本身情緒容易不穩定，傳訊總只是想讓楊婦跟她簽租約及配合辦理租屋補助，並不是真的要在房裡自殺，如果對方肯好好講，自己也不會做這種事。

法官認為，依社會通念及交易觀念，陳女傳訊揚言要讓租房變成凶宅，已足以令他人預見其房屋財產，可能於價值有相當幅度之減損，因此認定侵害楊婦老公的權益，判陳女應賠3萬元，可上訴。

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