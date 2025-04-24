土石方公會理事長率眾脅迫業者加入公會 法官判刑痛斥目無法紀

黃姓土石方公會理事長率眾暴力脅迫土方業者加入公會，被判刑1年2個月。（資料照）

2025/04/24 10:02

〔記者李立法／屏東報導〕擔任土石方公會理事長的黃姓男子，得知林姓業者在傾倒土方時，率眾攔車，要求林男加入公會，林男不從，黃男竟將被害人毆打成傷，屏東地院認為黃男目無法紀、行徑囂張，以暴力手段逼迫被害人行無義務之事，依傷害罪判處黃男1年2個月徒刑，可上訴。

林男指出，他駕駛砂石車載運營建土方傾倒時，出現一群年輕人將他攔下不讓他離去，他一下車，黃男等人就把他壓倒在地上，黃男自稱是土石方公會，只要他付5萬元入會費就能暢行無阻沒麻煩，沒有加入公會，車就不用跑了，他不從，黃男便揮拳打他，導致他跌倒受傷。

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黃男則辯稱，因公會成員看到林男在傾倒廢土，他叫林男要申請，並加入公會，雙方因此發生拉扯，他請林男到公會談，並沒有毆打林男，也沒有將林男壓制在地。

屏東地院檢視檢方調查事證及相關證人說詞後，認為黃男具土石方公會理事長身分，竟挾人多勢眾，持環保局函文佯稱該公會有行使公權力權限，強行將被害人車輛攔下要求加入公會，被害人不從，黃男竟出手毆打、壓制被害人成傷，還令被害人留下電話後才能離去，目無法紀、行徑囂張，依傷害罪判處1年2個月徒刑。

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