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    首頁　>　社會

    澎湖跨海大橋驚傳人車落海 消防局緊急派員打撈

    疑似墜海男子的兒子到現場指認，證實衣物及安全帽為父親所有。（記者劉禹慶攝）

    疑似墜海男子的兒子到現場指認，證實衣物及安全帽為父親所有。（記者劉禹慶攝）

    2025/04/24 10:08

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕連接白沙與西嶼鄉唯一交通要衢跨海大橋，驚傳有民眾連人帶車失蹤，經白沙警分局會同岸巡第七總隊前往協尋，在跨海大橋南側簡易碼頭，透過海面隱約看見人車沉入海底，現場並遺留黑色外套及安全帽，澎湖縣政府消防局據報後，趕往現場打撈中。

    白沙警分局調查指出，23日深夜11時許，竹灣派出所接獲通報，協助尋找1位疑似意圖輕生的男子，掌握位置於西嶼地區，根據漏夜搜索，今（24日）上午9時會同安檢人員在跨海大橋四周進行搜索，在跨海大橋南側簡易碼頭，透過海水發現人車都在海中，現場留下外套與安全帽，西嶼消防分隊正前往打撈，並聯絡澎湖縣潛水協會前往協助。

    根據了解，疑似落海者為居住馬公的66歲陳姓男子，昨日有人目擊身穿黑外套、頭戴安全帽，獨自騎車抵達跨海大橋橋墩下空地，該空地常有民眾垂釣，但沒有人發現異狀，直至陳男的馬公親友向警方報案後，才發動大規模搜索協尋動作，人疑似沉沒橋墩旁海底，疑似連人帶車落海，現等打撈上岸後才能確定身份。

    由於跨海大橋已多次傳出輕生事件，澎湖縣政府衛生局也在橋上張貼珍惜生命等激勵言語，但仍頻傳民眾想不開，由於跨海大橋下方水流湍急，常被漂流甚遠，因此前年曾發生連人帶車落海，身上、車子都綁有繩子，方便搜救人員搜尋，此案恐重蹈覆轍，讓外界唏噓不已！

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    澎湖縣警方與安檢人員，在跨海大橋南側發現疑似男子外套及安全帽。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣警方與安檢人員，在跨海大橋南側發現疑似男子外套及安全帽。（記者劉禹慶攝）

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