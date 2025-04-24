女高中生睡到一半發現嘴裡有「異物」 驚見母親男友在耳邊低喃

17歲女高中生留宿母親男友家竟遭狼吻。示意圖。（資料照）

2025/04/24 09:42

〔記者黃佳琳／高雄報導〕男子阿明（化名）與阿琪（化名）交往同居，阿琪就讀高中的女兒偶而會來阿明家留宿，阿明竟趁少女熟睡時，潛入房間襲胸還在少女耳邊呢喃「叔叔沒有生女兒，但很喜歡妳」，少女報警求援，警方在少女嘴巴裡採到阿明的DNA，法官依成年人故意對少年犯乘機猥褻罪判阿明徒刑1年2月。

判決指出，阿琪和丈夫離異後，與阿明交往、同居，平時跟爸爸同住的阿琪女兒，假日時偶而也會去阿明家留宿，陪媽媽聊聊天、吃飯，2024年4月14日，阿琪女兒再度到阿明家留宿時，凌晨3點多時，突然驚覺嘴巴有異物侵入，阿琪女兒從睡夢中驚醒，發現阿明正伸出狼爪摸她胸部，阿明見少女醒來，不慌不忙把手抽離，還在她耳邊呢喃「叔叔沒有生女兒，但很喜歡妳，妳繼續睡」。

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阿琪女兒嚇到趕緊發訊息向閨蜜求助，最後在閨蜜相挺下，鼓起勇氣到警局報案，警方也在阿琪女兒的嘴裡，採集到阿明的DNA；高雄地方法院審理時，阿琪女兒哭訴自己被阿明偷親還摸胸部，讓她覺得噁心到想吐，心裡一直有個坎過不去。

阿明見事證明證，也担承犯行，辯稱自己當時有吃安眠藥，頭腦昏昏沉沉記不清楚發生何事；法官根據警方採證報告及少女向友人求援等訊息，認定阿明侵犯同居人的女兒，考量他犯後態度尚可，但遲未與被害少女達成和解，因此依成年人故意對少年犯乘機猥褻罪判阿明徒刑1年2月，可上訴。

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