台中1分鐘收兩張檢舉紅單 民怨：公道在那裡？

台中一位民眾在霧峰民生路被開2張罰單，強調是為了閃路邊的小貨車，且從照片可看出檢舉人當時車子也壓線還檢舉，質疑公道在那裡？ （擷取自「霧峰人俱樂部」）

2025/04/24 09:13

〔記者陳建志／台中報導〕台中霧峰一位民眾，今年3月開小貨車行經霧峰民生路，因跨越雙黃線遭拍照檢舉，近日收到霧峰分局寄來的罰單，發現僅相隔1分鐘就收到兩張一樣違規的罰單質疑合理嗎？且認為從舉發的照片可看出，檢舉人在車上拍照時的行向也跨越雙黃線，自己也違規應該也要被開單才合理，質疑公道在那裡？

這位民眾在臉書社團「霧峰人俱樂部」PO文，並放上收到的2張罰單，抱怨今年3月28日11點19分，被檢舉1張跨越雙黃線，沒想到相隔1分鐘，11點20分又被檢舉1張跨越雙黃線，質疑合理嗎？

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這位民眾表示，霧峰民生路因為靠近市場，兩側路邊若有停車，或者要閃旁邊的車或人，又有彎道，車子經過不壓線幾乎很難，道路設計有問題，難道要人民來負擔嗎？且從舉發照片可看出，當時路邊停了1輛小貨車，是為了要閃貨車才會跨越雙黃線。

該位民眾並質疑，從照片可看出，依檢舉人拍照時的行向，當時他的車子也跨越雙黃線，警方那邊有檢舉人的資料，應該也要對他開單才合理。

網友看到紛紛留言「自己都壓了還檢舉別人真的是」、「看這照片，連檢舉的車主自己都壓線了吧！？」「拍攝車不是也壓了嗎？」、「檢舉達人自己不是也壓到了？自己都違規還好意思當檢舉達人」。

霧峰分局交通組表示，此為民眾檢舉案件，一張在民生路75號，一張在民生路147號，兩地點已經過5、6個路口，依據《道路交通管理處罰條例》第7-1條第3項規定，超過6分鐘及經過1個路口以上，同樣的違規樣態就可連續舉發，開罰符合規定。

此外，從車上視角，無法確定該輛車子是否違規，若民眾可提供當時可拍到車牌的違規影像，警方也會依法舉發。

該位民眾3月28日11點19分，被檢舉1張跨越雙黃線。（擷取自「霧峰人俱樂部」）

該位民眾3月28日11點20分，又被檢舉1張跨越雙黃線，因僅相隔1分鐘，質疑合理嗎？（擷取自「霧峰人俱樂部」）

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