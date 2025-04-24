找人頭成立公司申請帳號詐7千萬元 詐團主嫌等11人聲押

台北地檢署。（記者王定傳攝）

2025/04/24 07:54

〔記者王定傳／台北報導〕有詐騙集團從今年1月起，陸續找來15名人頭，擔任空殼公司負責人，再向金融機構申請公司帳號，再由旗下成員以投資股票名義，要被害人將錢匯進「公司」的帳戶內。不少被害人誤以為款項是匯進投資公司，便降低戒心，上當受騙，初估詐得7千多萬元。台北地檢署前日起指揮刑事局等單位，陸續將集團李姓主嫌等人拘提到案，訊後聲押李嫌等11人，另有3名被告交保、1人限制住居。

檢警調查，李男先是透過招工廣告，及親友介紹，組成詐騙集團，接著找來15名人頭，讓他們成為空殼公司負責人，再用負責人名義，向金融機構申請公司帳號，據點遍布於北中南。

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檢警調查，李嫌等人見民眾反詐意識提高，投資股票若匯入個人的人頭帳戶，會讓被害人起疑心，便找來多名人頭擔任空殼公司負責人，再以公司名義向金融機構申請帳號。當被害人發現匯款對象是「公司」時，較容易放低戒心，此舉也讓李嫌等人今年1月起迄今詐得7千多萬元。

台北地檢署指揮刑事局中部打擊犯罪中心、新北市警察局刑警大隊，兵分22路前往12名主要犯嫌居住所搜索、拘提，並於現場查獲6名人頭共犯，分別於新北、桃園、嘉義等地，將人帶回偵辦。

檢警前日開始收網後，被告陸續被拘提到案，全案將朝違反詐欺犯罪危害防制條例、組織犯罪防制條例及加重詐欺等罪偵辦。

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