為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    找人頭成立公司申請帳號詐7千萬元 詐團主嫌等11人聲押

    台北地檢署。（記者王定傳攝）

    台北地檢署。（記者王定傳攝）

    2025/04/24 07:54

    〔記者王定傳／台北報導〕有詐騙集團從今年1月起，陸續找來15名人頭，擔任空殼公司負責人，再向金融機構申請公司帳號，再由旗下成員以投資股票名義，要被害人將錢匯進「公司」的帳戶內。不少被害人誤以為款項是匯進投資公司，便降低戒心，上當受騙，初估詐得7千多萬元。台北地檢署前日起指揮刑事局等單位，陸續將集團李姓主嫌等人拘提到案，訊後聲押李嫌等11人，另有3名被告交保、1人限制住居。

    檢警調查，李男先是透過招工廣告，及親友介紹，組成詐騙集團，接著找來15名人頭，讓他們成為空殼公司負責人，再用負責人名義，向金融機構申請公司帳號，據點遍布於北中南。

    檢警調查，李嫌等人見民眾反詐意識提高，投資股票若匯入個人的人頭帳戶，會讓被害人起疑心，便找來多名人頭擔任空殼公司負責人，再以公司名義向金融機構申請帳號。當被害人發現匯款對象是「公司」時，較容易放低戒心，此舉也讓李嫌等人今年1月起迄今詐得7千多萬元。

    台北地檢署指揮刑事局中部打擊犯罪中心、新北市警察局刑警大隊，兵分22路前往12名主要犯嫌居住所搜索、拘提，並於現場查獲6名人頭共犯，分別於新北、桃園、嘉義等地，將人帶回偵辦。

    檢警前日開始收網後，被告陸續被拘提到案，全案將朝違反詐欺犯罪危害防制條例、組織犯罪防制條例及加重詐欺等罪偵辦。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播