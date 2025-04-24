剴剴遭虐死案 菲籍看護由美返台出庭 律師列作證內容：人神共憤

菲律賓籍女看護Mira（中）昨至台北地院國民法庭為剴剴案作證。（記者張文川翻攝）

2025/04/24 07:59

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市一歲男童「剴剴」遭保母劉彩萱姊妹虐死案，關鍵證人菲籍看護Mira昨天到國民法庭作證。律師呂秋遠分享，已在美國結婚的Mira，其實正在申請綠卡，此時來台作證，可能會影響申請進度，只因為她認為「劉彩萱做的不是人做的事情，我盡力做我能做到的事情」。

針對「剴剴」遭凌虐致死案，台北地院國民法官法庭昨傳喚專程從美國飛來台灣、過去在劉家擔任女看護的Mira作證。Mira透過兩名通譯證稱，劉氏姊妹每天都給剴剴洗冷水澡，動輒把剴剴帶進廁所毆打，且每天只餵食中午一餐「剩飯菜泥」，將冰箱剩菜用果汁機攪碎，在廁所裡以塑膠湯匙餵食剴剴，剴剴常邊吃邊作嘔，幾乎每天下午、晚上罰站各兩、三個小時，僅著尿布發抖著在客廳角落罰站「像軍人稍息一樣不敢動」，只有眼睛在動。

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呂秋遠在臉書發文指出，剴剴的案件，總算有比較重要的進展。劉彩萱在案發時的幫傭Mira，雖然已經在美國結婚，但還是為了剴剴，回來台灣作證。呂秋遠也提到，其實Mira正在申請綠卡，但在現在川普的移民政策下，回來台灣作證有可能會阻礙進度，不過Mira還是回來了，原因就是：「我覺得劉彩萱做的不是人做的事情，我盡力做我能做到的事情。」

呂秋遠在文中也逐一列出Mira的作證內容，第1點為剴剴經常被罰站，時間是從2點半到3點，還有7點半到8點，休息一個小時，繼續罰站，從9點半到10點。有時候會一口氣站2到3小時。站立的姿勢，就像是軍人稍息一樣，只有眼睛在動，其他身體完全沒有動。剴剴罰站的時候，他們姊妹就在吃飯與看電視。

第2點為剴剴的午餐，大概就是昨晚或前天的剩飯、剩菜，放到果汁機攪拌，拿去熱一下，就拿去餵剴剴，而且是在廁所餵。Mira還曾經看過有鍋巴打碎以後給剴剴吃的剩飯。

第3點為要走去洗手間時，剴剴走很慢，他的表情很恐懼難過，看起來很害怕。走太慢就會被劉彩萱推頭，有一次還撞到額頭。在洗手間裡，她會帶白色的「愛的小手」，曾經聽過剴剴被打，還有他的哭聲與叫聲。

第4點為剴剴平常洗冷水澡，因為熱水器從來沒動過。他洗完澡會發抖，有一次還看到流血。從洗手間出來，就不穿衣服了。

第5點為Mira唯一一次看到剴剴穿衣服，就是社工來的時候，其餘時間都沒有。

第6點為剴剴從來沒有在玩，通常都是被罰站在角落。我叫他baby，對他笑一下，他沒有反應，但是眼睛在微笑，應該很高興有人跟他打招呼。

第7點為Mira曾經看過剴剴躺在地下室的路上，雙腳頂在地下室的門上面，他維持這樣的姿勢至少一個小時。

第8點為剴剴從來不會自己撞頭，也不會磨牙，也不會講話。

第9點為剴剴在罰站以後，腳有變形，有次還看到他額頭瘀青，臉腫起來，手也有瘀青。

第10點為他們在事後，曾經要求Mira回答什麼都沒看到、沒聽到。但是Mira為了蒐證，曾經有錄影錄音，也願意給法院。

呂秋遠直言，任何人看到這樣的筆錄內容，都會覺得人神共憤。他也說明，這個案件將會密集連開13天，傳喚證人與調閱證據，並將會在5月13日判決。他在文末也說「未來剴剴案，就靠我們集氣繼續密切關注了」。

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