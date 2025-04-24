為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    竹北環北路工廠凌晨傳惡火 兩外籍員工燙傷送醫

    新竹縣竹北市環北路工廠今凌晨傳惡火，火勢2個小時後撲滅。（新竹縣消防局提供）

    新竹縣竹北市環北路工廠今凌晨傳惡火，火勢2個小時後撲滅。（新竹縣消防局提供）

    2025/04/24 06:53

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市環北路三段201號一處工廠今（24日）凌晨發生火警，消防局出動大批人車搶救，凌晨3時51分將火勢完全撲滅，兩名外籍男性員工受火勢波及，雙手雙腳燙傷，由廠方自行送往醫院治療中，起火原因尚待調查釐清。

    新竹縣政府消防局表示，今凌晨1時12分獲報這起工廠火警，調派出動21輛消防車、39名人力及1台消防機器人前往搶救，並部署6條水線控制火勢。火警燃燒面積約1500平方公尺。

    根據現場回報，越南籍36歲男子與印尼籍30歲男子，受火勢波及，雙手雙腳均有燙傷，消防人員到場前已由廠方自行送往醫院治療。

    消防局指出，現場工廠內部結構複雜，加上深夜時段可見度較差，消防人員全力克服各項困難，迅速控制災情，避免火勢蔓延擴大。由於涉及人員傷害與工廠設備毀損，消防局已依規通知火災調查人員進行鑑識，並通報稅捐單位與勞工處進一步調查相關責任與損失評估。

    消防局呼籲工業區廠房應落實防火區劃、電線安全檢修與逃生指引規劃，強化夜間值班人員防災應變知識，以降低夜間火災風險。

    新竹縣竹北市環北路工廠今凌晨傳惡火，兩外籍員工四肢燙傷送醫，火勢2個小時後撲滅。（新竹縣消防局提供）

    新竹縣竹北市環北路工廠今凌晨傳惡火，兩外籍員工四肢燙傷送醫，火勢2個小時後撲滅。（新竹縣消防局提供）

    新竹縣消防局指出，現場工廠內部結構複雜，加上深夜時段可見度較差，消防人員全力克服各項困難，迅速控制災情。（新竹縣消防局提供）

    新竹縣消防局指出，現場工廠內部結構複雜，加上深夜時段可見度較差，消防人員全力克服各項困難，迅速控制災情。（新竹縣消防局提供）

    新竹縣竹北市環北路工廠今凌晨傳惡火，兩外籍員工四肢燙傷送醫。（新竹縣消防局提供）

    新竹縣竹北市環北路工廠今凌晨傳惡火，兩外籍員工四肢燙傷送醫。（新竹縣消防局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播