竹北環北路工廠凌晨傳惡火 兩外籍員工燙傷送醫

新竹縣竹北市環北路工廠今凌晨傳惡火，火勢2個小時後撲滅。（新竹縣消防局提供）

2025/04/24 06:53

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市環北路三段201號一處工廠今（24日）凌晨發生火警，消防局出動大批人車搶救，凌晨3時51分將火勢完全撲滅，兩名外籍男性員工受火勢波及，雙手雙腳燙傷，由廠方自行送往醫院治療中，起火原因尚待調查釐清。

新竹縣政府消防局表示，今凌晨1時12分獲報這起工廠火警，調派出動21輛消防車、39名人力及1台消防機器人前往搶救，並部署6條水線控制火勢。火警燃燒面積約1500平方公尺。

請繼續往下閱讀...

根據現場回報，越南籍36歲男子與印尼籍30歲男子，受火勢波及，雙手雙腳均有燙傷，消防人員到場前已由廠方自行送往醫院治療。

消防局指出，現場工廠內部結構複雜，加上深夜時段可見度較差，消防人員全力克服各項困難，迅速控制災情，避免火勢蔓延擴大。由於涉及人員傷害與工廠設備毀損，消防局已依規通知火災調查人員進行鑑識，並通報稅捐單位與勞工處進一步調查相關責任與損失評估。

消防局呼籲工業區廠房應落實防火區劃、電線安全檢修與逃生指引規劃，強化夜間值班人員防災應變知識，以降低夜間火災風險。

新竹縣竹北市環北路工廠今凌晨傳惡火，兩外籍員工四肢燙傷送醫，火勢2個小時後撲滅。（新竹縣消防局提供）

新竹縣消防局指出，現場工廠內部結構複雜，加上深夜時段可見度較差，消防人員全力克服各項困難，迅速控制災情。（新竹縣消防局提供）

新竹縣竹北市環北路工廠今凌晨傳惡火，兩外籍員工四肢燙傷送醫。（新竹縣消防局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法