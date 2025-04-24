超級毋湯！瓦斯桶快要用完了 「這個動作」讓消防員都嚇壞了

彰化縣鹿港鎮民生路的老街周邊日前傳出美食店瓦斯氣爆，還延燒2間店面。（民眾提供）

2025/04/24 06:26

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港老街周邊的民生路日前傳出火災，特色美食店因瓦斯氣爆延燒2間店面，鹿港消防分隊強調，最怕看到民眾在瓦斯桶快要用完時，直接讓瓦斯桶「躺著」，這個動作非常「毋湯」，任何人看到的話，千萬都要敬而遠之，也不要多加逗留。

鹿港消防分隊表示，日前這起民生路的火災驚魂記，主要就是瓦斯使用不當。由於許多美食店家或是民宅，仍然使用瓦斯桶來煮食，要注意瓦斯使用安全，就要有保命三招。

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鹿港消防分隊指出，保命三招首先要記住，當發現瓦斯正在洩漏時，要如何關瓦斯，口訣就是「逆開順關」，在緊急時候忘記了，就記得跟寶特瓶的蓋子一樣，面對閥門，逆時針開瓦斯，順時針轉即可關閉。

而保命第二招，就是當要更換瓦斯桶時，一定要確認「墊圈」還在不在，因為，瓦斯出口都會連結一組瓦斯安全閥，在連接口處會有一圈的黑色墊圈，可避免使用時瓦斯會溢出。

鹿港消防分隊強調，保命第三招也就是最重要的一點，也就是瓦斯桶使用時，都要讓它「直立」使用，最怕看到就是讓瓦斯桶「躺著」使用。有的快炒攤商，辦桌伙房或是長輩，以為當瓦斯桶快要用完，誤以為「瓦斯瓶躺著用可以用比較乾淨」，甚至「等等瓶身再淋上熱水火會比較旺」，這樣的行為都會讓消防員臉上出現三條線，這樣是非常危險的使用方式。

因此，當民眾如果在戶外看到「躺著」的瓦斯瓶，切記要敬而遠之，也不要在現場多加逗留，如果家中有長輩讓瓦斯桶「躺著」，也務必告知正確的使用方式，就是讓瓦斯桶「直立站著」就對了。

鹿港民生路的老街周邊日前傳出美食店瓦斯氣爆。（鹿港消防分隊提供）

瓦斯桶怎麼放會讓消防員臉上三條線？就是躺著放，因為太危險了。（鹿港消防分隊提供）

瓦斯桶保命第二招，就是當要更換瓦斯桶時，一定要確認「墊圈」還在不在。（鹿港消防分隊提供）

當發現瓦斯正在洩漏時，要如何關瓦斯，口訣就是「逆開順關」，就跟寶特瓶的蓋子一樣。 （鹿港消防分隊提供）

鹿港鎮民生路的老街周邊日前傳出美食店瓦斯氣爆，消防人員到場檢視瓦斯桶。（鹿港消防分隊提供）

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